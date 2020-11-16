محافظ أسوان: إتاحة الخدمات العامة إلكترونيا لمواجهة كورونا

وجّه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أجهزة المحافظة بإتاحة الخدمات الجماهيرية المختلفة إلكترونياً وعبر شبكات الإنترنت على بوابة خدمات المحليات، فى إطار الجهود المكثفة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على سلامة وصحة المواطنين، بما يتواكب مع تفعيل منظومة التحول الرقمي التى حققت فيها المحافظة خطوات جيدة.

وأشار المحافظ، في تصريح له، اليوم، إلى أن ذلك يتم بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة من المحليات في كل المجالات، والوصول إلى الجودة المطلوبة الهادفة لتحقيق حالة الرضا للمواطن الأسواني وتمكينه من التقدم بطلب الخدمة من خلال البوابة دون التوجه إلى المراكز التكنولوجية، وفى نفس السياق أوضحت الدكتورة غادة أبوزيد، نائب المحافظ، بأنه يتم التقدم بطلب الخدمة على اللينك (Lgs.gov.eg)، بجانب إتاحة الفرصة لسداد قيمة رسوم الخدمات المقررة عبر نفس البوابة، دون الحاجة للوجود فعلياً داخل المراكز التكنولوجية، لافتة إلى أنه من أبرز الخدمات التى يمكن التقدم فيها عبر البوابة ضمن المرحلة الأولى هى خدمة التصالح فى مخالفات البناء، وخدمات المصاعد، والإشغالات والإعلانات والسداد والمحلات وخدمات أخرى، وذلك بإجمالى 42 خدمة مفعلة تمت إتاحتها.

يُذكر أن مستشفى أسوان التخصصي "عزل أسوان" بحي الصداقة الجديدة بمدينة أسوان، استقبل في الساعات الأولى من صباح اليوم، حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد"كوفيد- 19" ، ويدعى " أشرف . ع. ع، 50 سنة ، مقيم بمنطقة الحكروب التابعة لحي شرق مدينة أسوان، وتم استقباله داخل القسم الداخلي بالمستشفي لتلقي العلاج الخاص بالفيروس، وجرى نقله بسيارة إسعاف مجهزة من مستشفي الصدر بمدينة أسوان، كما أصيبت "سعاد. أ"، 42 عامًا، مقيمة بالشيخ هارون، رئيسة التمريض بمستشفى العزل، وتم حجزها داخل المستشفى لتلقي العلاج.

وقال الدكتور مصطفي أبوالمجد، مدير الطب الوقائي بمديرية الشؤون الصحية بأسوان، إن الوضع بمستشفى أسوان التخصصي مستقر وكل الحالات الموجود داخل المستشفى يصل عددها إلى 30 حالة.