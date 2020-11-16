لعقد تحالفات مع القبائل.. تحركات مكثفة لمرشحي الدائرة الأولى بأسوان

تشهد الدائر الأولي بأسوان ومقرها مدينة أبو سمبل السياحية، تحركات فردية من المرشحين الأربعة قبل جولة الإعادة، في محاولة منهم لعقد تحالفات مع القبائل لدعمهم والحصول على أصواتهم.

وعقد المرشحون لقاءات جماهيرية مع قيادات القبائل والعائلات وحتى هذه اللحظات لم يتم أي إعلان رسمي عن تحالف مرشحين معاً ولكن الأقرب هو التحالف الخاص بالقبيلة أكثر من التحالف الحزبي لأن القبيلة ستكون هي كلمة السر في حسم انتخابات جولة الإعادة بأسوان.

ويتنافس في جولة الإعادة المهندس جلال أبو الحسن، مرشح حزب مستقبل وطن، والنائب السابق جابر أبو خليل ، مرشح مستقبل وطن، واللواء جودت عبد الجبار، مرشح حزب الشعب الجمهوري، و اللواء أحمد محمد صالح، مرشح حزب حماة الوطن.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت أسماء المرشحين الذين سيخوضون جولة الإعادة في أسوان والتي تضم الدوائر الـ4 بمحافظة أسوان " أسوان- دراو" ، كوم أمبو، نصر النوبة، إدفو، وهم 10 مرشحين يتنافسون على 5 مقاعد فردية في جولة الإعادة، ففي الدائرة الأولي والتي تشمل " مدينة أبو سمبل السياحية، قسمي أول وثاني أسوان، مركز أسوان، مركز ومدينة دراو" ، ستكون الإعادة بين كل من اللواء أحمد محمد صالح، مرشح حزب حماة الوطن، واللواء جودت عبد الجبار، مرشح حزب الشعب الجمهوري، والنائب السابق جابر أبو خليل ، مرشح حزب مستقبل وطن ، وجلال أبو الحسن، مرشح حزب مستقبل وطن.

وفي الدائرة الثانية ومقرها مركز ومدينة كوم أمبو، الإعادة بين خالد رضوان، مرشح حزب مستقبل وطن، ونادر صلاح العمدة، مستقل، وفي الدائرة الثالثة ومقرها مركز ومدينة نصر النوبة، الإعادة بين أيـــمن فــؤاد ، مرشح مستقل، والنائب ياسيـن عبد الصبـور، مرشح مستقل، وفي الدائرة الرابعة ومقرها مركز ومدينة إدفو، الإعادة بين علي البدري الملاوي مرشح حزب مستقبل وطن، والدكتور عبد الغفار الضيفي مرشح حزب التجمع الوطني التقدمي.