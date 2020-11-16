طقس الثلاثاء: بارد ليلا وشبورة صباحا وأمطار خفيفة على بعض المناطق

كشفت هيئة الأرصاد الجوية توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس غدًا، الثلاثاء، إذ يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس.

ويسود ليلاً طقس بارد على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد، مائل للبرودة على جنوب سيناء، إذ تتأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي، بينما يتأثر جنوب وشرق البلاد بامتداد منخفض السودان.

وأضاف الخبراء أنّه تتكون الشبورة المائية صباحًا على مناطق من القاهرة والوجه البحري، كما تتساقط الأمطار الخفيفة 30% تقريبًا على بعض المناطق من الوجه البحري، وتكون خفيفة 50% على بعض المناطق من السواحل الشمالية "الإسكندرية - مطروح - رشيد - دمياط - بورسعيد - العريش".

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية، أما حالة البحر الأحمر فمعتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 24 16

الإسكندرية 23 18

وادي النطرون 24 18

طنطا 24 16

شبين الكوم 24 16

دمنهور 24 17

بلطيم 23 17

مطروح 21 15

السلوم 21 15

سيوة 22 11

بورسعيد 22 18

دمياط 22 18

الزقازيق 24 16

المنصورة 23 16

الإسماعيلية 24 16

السويس 25 16

العريش 22 16

رفح 22 15

رأس سدر 25 15

نخل 22 10

نويبع 26 20

طابا 24 19

كاترين 19 12

الطور 24 21

شرم الشيخ 27 21

الغردقة 27 18

مرسى علم 26 18

الفيوم 24 15

بني سويف 24 14

المنيا 24 12

أسيوط 25 13

سوهاج 25 15

قنا 25 15

الأقصر 26 15

أسوان 27 16

إدفو 27 15

أبوسمبل 26 15

الوادي الجديد 25 13

شلاتين 28 20

أبورماد 28 20

حلايب 26 22

رأس حدربة 26 22