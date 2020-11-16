غلق وتشميع معمل تحاليل وتحرير محاضر لمنشآت تجارية وطبية ببني سويف

قاد اللواء حسام حمودة، السكرتير العام المساعد ببني سويف، حملة تموينية وصحية بمركز ومدينة ناصر، اليوم، ضمن سلسلة الحملات المفاجئة التي تقوم بها لجنة حماية المستهلك، تنفيذاً لتوجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم بمواصلة الجهود لمواجهة كافة صور الغش التجاري والتلاعب في الأسعار بالأسواق والمحال التجارية والصيدليات والمراكز والمنشآت الطبية.

وشملت الحملة المرور على العديد من المنشآت التجارية والطبية وأماكن تداول وبيع السلع والمواد الغذائية والمخابز ومحلات الجزارة، حيث أسفرت عن غلق وتشميع أحد المعامل لإدارته بدون ترخيص، وتحرير محضرين لمركز طبي لعدم إعطاء فواتير، ومخالفة بعض الاشتراطات الصحية، ومحضر آخر لأحد المعامل لوجود نفايات طبية والتباطؤ في التخلص منها بالطرق الصحية الآمنة.

كما شملت الحملة المرور على عدد من الصيدليات ومخازن الأدوية لمتابعة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، والاطمئنان على قواعد التخزين وعدم تسريب الأدوية المخالفة للأسواق حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين بالمحافظة.

وحررت الحملة محضرين لمخبز سياحي وسوبر ماركت " بدون ترخيص"، بالإضافة إلى محضر لمحل لبيع ألبان بدون ترخيص ومحضر لمطعم لعدم الإعلان عن الأسعار، علاوة على 2 محضر لمحل جزارة وأحد الجزارين أثناء عرضه لحوم في الشارع، حيث تبين ذبحها خارج المجزر الحكومي، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.

رافق السكرتير العام المساعد خلال الحملة كل من على يوسف رئيس مركز ومدينة ناصر، وأحمد دهشان رئيس فرع جهاز حماية المستهلك ببني سويف، والدكتور بسام رونز مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة، وممثلين عن الرقابة التموينية بمديرية التموين ومباحث التموين، والطب البيطري والبيئة، وإدارات التفتيش الصيدلي والعلاج الحر وقسم مراقبة الأغذية بالصحة.يشار إلى إصدار محافظ بني سويف في وقت سابق، قرار بتشكيل لجنة حماية المستهلك برئاسة السكرتير العام المساعد وعضوية :زالرقابة التموينية، حماية المستهلك، مباحث التموين،.الصحة، والطب البيطري، بهدف توحيد كافة الجهود الرقابية من خلال خطة موحدة وبرنامج زمني يشمل كافة الأسواق والمحال التجارية بالمدن والقرى، حيث يتم إعداد تقرير بنتائج حملات اللجنة بصفة مستمرة لعرضه على المحافظ، نظراً لما لملف التموين من أولوية في أجندة العمل التنفيذي بالمحافظة.