أكثر من 300 فرصة عمل.. الرياضة تنظم ملتقيات توظيف براتب 4500 جنيه

نشرت وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، عددا من متلقيات التوظيف التي تنظمها الوزارة للشباب من الجنسين، لتوفير فرص عمل بمختلف القطاعات تصل لأكثر من 300 وظيفة، وتستعرض "الوطن" تفاصيل الوظائف المتاحة على النحو التالي:

أولًا: يوم توظيف بإحدى شركات المنتجات الغذائية

تعلن وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب بالتعاون مع شركة مايكروسوفت من خلال مبادرة طور وغير مع شركة للصناعات الغذائية، تنفيذ اليوم المفتوح للتوظيف يوم الأربعاء الموافق 18 نوفمبر 2020 من الساعة 10.30 إلى الساعة 4 عصرًا في: 5 شارع بني عامر- مراد بالجيزة بجوار أكاديمية يوسي ماس الدور الثاني.

الوظائف المتاحة:

- مندوب مبيعات للعمل في المريوطية هرم/ الخصوص: يكون مسؤولًا عن تحقيق الهدف البيعي / أسلوب عرض المنتج / زيادة عدد العملاء / زيادة تحقيق العميل.

الشروط:

- مؤهل عالِ مناسب.

- في حال مؤهل متوسط، لا بد من وجود خبرة لا تقل عن عامين.

- حد أقصى للسن 33 عامًا.

- المرتب: 4500 جنيه.

- أرباح سنوية، وفرص للترقي داخليًا، وتدريبات، وتأمين طبي واجتماعي من أول يوم عمل، وإجازات رسمية.

ويمكنك ملء الاستمارة التالية والذهاب مباشرة في الميعاد والمكان المحددين سابقًا:

https://tinyurl.com/y4vjypau

ثانيًا: يوم توظيف بشركة للمواد الغذائية

كما أعلنت الإدارة العامة للمشروعات بالتعاون مع شركة مايكروسوفت، تنظيم يوم مفتوح للتوظيف لشركة للصناعات الغذائية بمركز شباب مدينة الخانكة يوم الثلاثاء الموافق 24 نوفمبر الحالي، والوظائف المتاحة كالتالي:

1- عامل إنتاج: يقف على خط ماكينة إنتاج مثل التغليف وأفران.

2- أمين مخازن: مسؤول عن استلام البضاعة وإخراجها وجرد المخزن والمراجعة ويعمل على الإكسيل.

3- عامل مخزن: رص البضاعة وفقًا للمنتج والتاريخ.

مكان العمل: مدينة العبور.

الشروط المشتركة:

- مؤهل متوسط أو إعدادي عدا أمين المخزن مؤهل عالِ أو متوسط.

- حد أقصى للسن 35 عامًا.

المميزات والحقوق المشتركة:

- المرتب مجزي حسب الوظيفة.

- 8 ساعات عمل.

- يومين إجازة.

- توفر الشركة مواصلات.

- وجبة ساخنة.

يمكنك ملء الاستمارة التالية ثم الذهاب مباشرة في الميعاد والمكان المحدد:

https://tinyurl.com/yx9u7kou

المكان: مركز شباب الخانكة – شارع البطل أحمد عبدالعزيز المثلث – بجوار الإدارة الصحية – مركز الخانكة – القليوبية.

ثالثًا: يوم توظيف بإحدى الفنادق السياحية

وأعلنت الإدارة العامة للمشروعات بالتعاون مع شركة مايكروسوفت، تنفيذ يوم مفتوح للتوظيف يوم الأربعاء الموافق 25 نوفمبر 2020 من الساعة 10.30 إلى الساعة 6 مساءً بالعنوان التالي: داخل فندق جي دبليو ماريوت، التجمع الأول - طريق السويس - الطريق الدائري - داخل حي ميراج، على الوظائف التالية:

1- عدد 15 ويتر: تقديم الطعام والشراب للضيف.

2- عدد 15 مشرف غرف: التأكد من الحفاظ على نظافة الغرف والمناطق بواجهة الفندق والتي تشمل دورات المياه بمنطقة احتفالات السيدات ودورات مياه الدبلوماسيين.

3- عدد 10 استيوارد: التأكد من أنّ جميع الأرضيات وأسطح العمل خالية من القمامة والمياه.

أماكن العمل: التجمع الأول.

مميزات وحقوق الوظائف:

- مرتبات مجزية ومواصلات ووجبة وأرباح سنوية وزي للعمل.

تأمينات صحية واجتماعية.

8 ساعات عمل.

متطلبات الوظيفة:

• مؤهل متوسط وعالِ فيما عدا الاستيورد أي مؤهل بشرط إجادة القراءة والكتابة.

- ذكور وإناث.

• موقف محدد للتجنيد.

• أقصى حد للسن 35 عامًا.

للتقديم يمكنك التسجيل من خلال الرابط التالي والحضور مباشرة على العنوان السابق:

https://tinyurl.com/y463g2pw