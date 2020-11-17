إنهاء النزاع على قطعة أرض لاستكمال مشروع للصرف ببني سويف

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الثلاثاء، عن انتهاء الخلاف بشأن قطعة أرض ملكية خاصة، والصادر لها قرار بنزع ملكيتها للمنفعة العامة، لاستكمال أعمال خط الطرد المتوقف عليه تشغيل مشروع الصرف الصحي بقرية "دشطوط"، التابعة لمركز سمسطا، الذي تقوم بتنفيذه الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

وقال ناصر سيف، رئيس مدينة سمسطا، إنه تنفيذاً لتوجيهات المحافظ بسرعة التوصل لتسوية ودية لحل الخلاف، نظرا لأهمية المشروع الذي تكلف إنشاؤه 900 مليون جنيه، حيث تم التفاوض بين الهيئة والمواطن صاحب الأرض، بإشراف الوحدة المحلية، فقد تمت معاينة الموقع أكثر من مرة، وفي حضور الوحدة المحلية والشركة المنفذة والهيئة والمواطن، لتحديد المساحة المطلوبة لإقامة غرفة دخول خط الطرد المار أسفل "بحر يوسف"، والتي يتوقف عليها تشغيل المشروع، الذي يخدم مركزي سمسطا وببا، وما لا يقل عن 250 ألف نسمة بقرى "صفط راشين ودشطوط وبني حلة" وتوابعها.

وتابع رئيس المدينة أنه تم عقد عدة جلسات بمقر ديوان عام الوحدة المحلية، وبمشاركة كافة الأطراف ذات الصلة، حتى تم التوصل إلى تسوية واتفاق ودي وبالتراضي لتسليم الموقع دون أي خلافات، وسط مباركة والتزام من كافة الأطراف بما تم الاتفاق عليه، وتمكين الهيئة من الأرض، دون الدخول في نزاعات قضائية، لسرعة تنفيذ الأعمال المطلوبة لاستكمال المشروع ودخوله الخدمة، خاصةً مع انتهاء باقي مكونات المشروع من محطات رفع ومعالجة وشبكات انحدار وغيرها من الأعمال الفنية.

وأشار "سيف" إلى أن هذا الاتفاق الذي تم بالتوافق وبشكل ودي، وجاء بعد رفض متكرر من المواطن في البداية، ترتب عليه العديد من المكاسب، أبرزها توفير الوقت والجهد، حال السير في إجراءات وخطوات نزع الملكية وطول المدة، فضلاً عن أن الحلول البديلة من اختيار موقع آخر كان سيمثل إهداراً للوقت وتحمل تكلفة إضافية، وبالتالي تعطل تنفيذ المشروع، لافتاً إلى أنه بدأت بالفعل الخطوات المبدئية لإنشاء غرفة دخول خط الطرد، والتي من المقرر انهائها قبل يناير القادم.