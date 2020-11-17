تفعيل المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة بمدينة رأس سدر في جنوب سيناء

انطلقت المبادرة الرئاسية ١٠٠ مليون صحة بمدينة رأس سدر في محافظة جنوب سيناء، اليوم، تحت رعاية الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة.

وقالت الدكتورة أماني الدمرداش، مدير الرعاية الأساسية بمديرية الصحة، إنه يجرى تقديم الخدمات الصحية لإجراء المسح الطبي الشامل لاكتشاف الأمراض المزمنة، بالمركز الطبي بمدينة رأس سدر.

وأوضحت أن المسح الطبي الشامل يجري لجميع المواطنين فوق ٤٠ عامًا، للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، والمتابعة الطبية، وصرف العلاج اللازم بالمجان، ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة.

وأكدت مدير الرعاية الأساسية بمديرية الصحة، أن الحملة تستهدف جميع المواطنين فوق 40 عامًا، لكونهم الفئة الأكثر عرضة للإصابة بالأمراض المزمنة، والمواطنين من سن 18عام وحتى 40 عام، والمسجلين بقاعدة بيانات 100 مليون صحة بأحد الأمراض المزمنة .

وأشار إلى إطلاق الحملة القومية للقضاء على الديدان المعوية لطلاب المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال المصريين وغير المصريين المقيمين بالمجان، بمدارس المدينة " حكومي، خـاص، أزهري" ، ويتم إعطاء الطلاب الجرعات بعقار المبندازول، وهو عبارة عن قرص واحد سهل المضغ والبلع، وآمن وفعال وليس له أي أثار جانبية.

وأكدت أن الإصابة بالطفيليات المعوية وخاصة ديدان الإسكارس والإكسيورس (الدودة الدبوسية)، تكون أكثر انتشارًا بين الأطفال من عمر 4 وحتى 12 عامًا، حيث أن الأطفال في السن المدرسي هم الأكثر عرضة للإصابة بهذه الديدان.