ضبط شخص يدير ورشة لتصنيع الأسلحة بالخانكة

ضبطت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، أحد الأشخاص بمدينة الخانكة، لقيامه بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر وإدارة ورشة إصلاح وتصنيع الأسلحة، بدون ترخيص واتخاذه من محل خاص به مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

تلقي اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء حاتم الحداد، مدير مباحث القليوبية، بورود معلومات أكدتها التحريات السرية، بقيام أحد الأشخاص بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية في الخانكة، وإتخاذه من محل خاص به وكرا لممارسة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعيّ الأمن العام والأمن الوطني ومديرية أمن القليوبية، تم إستهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته 2 رشاش، 40 طبنجة معدلة، 10 طبنجات صوت، 12 بندقية ضغط هواء، كمية من طلقات الصوت، نظارة ميدان، تليسكوب، مبلغ مالى، هاتف محمول، 32 خزينة طبنجة، كمية من أجزاء الأسلحة النارية، أدوات التصنيع.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار وإدارة ورشة لتصنيع وتعديل الأسلحة النارية وإصلاحها بدون ترخيص والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف المحمول للإتصال بعملائه، وتحرر عن ذلك محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.