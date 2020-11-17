إدراج 39 قرية لتنفيذ مشروعات دعم صغار المزارعين بأسوان

عقد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، اجتماعًا اليوم، مع "ماجستيك هايلي" المدير الإقليمى لبرنامج الأغذية العالمى للأمم المتحدة والوفد المرافق له فى إطار زيارته للمحافظة لمتابعة الجهود المبذولة لتحقيق أهداف رؤية مصر للتنمية المستدامة2030.

وأثناء اللقاء وافق المدير الإقليمى لبرنامج الأغذية العالمى للأمم المتحدة على طلب محافظ أسوان بإدراج 39 قرية رئيسية ضمن خطة البرنامج بدلاً من 10 قرى فقط لتنفيذ المشروعات المخطط لها وخاصة دعم صغار المزارعين، بجانب الإستثمار في مصانع تدوير المخلفات بمدينتى أسوان وإدفو، بإضافة خطوط إنتاج لتدوير المخلفات الزراعية.

وأكد اللواء أشرف عطية، أنه لأول مرة يقوم برنامج الأغذية العالمى بتنفيذ مشروعات تدوير المخلفات والتخلص الآمن منها بمشروعات تساهم فى تعظيم الإستفادة من مخلفات المحاصيل الزراعية مثل قصب السكر والنخيل والنباتات العطرية لإنتاج أعمال فنية يدوية وبيئية، وأيضاً منتجات السماد والأعلاف وغيرها، مشيداً بالدور الرائد لبرنامج الغذاء العالمي تزامنًا مع الجهود الحكومية المبذولة لتوفير مستوى معيشة أفضل وخاصة للمزارعين من خلال مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

من جهة أخرى، دشن محافظ أسوان الدفعة الثانية من مشروع إحلال سيارات "الكبود" بسيارات ميكروباص جديدة للقضاء على المظاهر غير الحضارية، وتضمنت الدفعة الثانية 13 سيارة ميكروباص بتمويل من البنك الزراعى المصرى حيث سيتم تشغيلها بخطوط سير داخل المدينة بعد إجراء عمليات الإحلال بنفس أرقام اللوحات المعدنية ووفقاً لقواعد قانون المرور ولائحته التنفيذية.

حضر فعاليات التدشين عمران أحمد رئيس قطاع البنك بأسوان ، وأيضاً مديرى شرطة المرور والمرافق ، بجانب مدير المواقف.

وأكد اللواء أشرف عطية على الإستمرار في خطة المحافظة لإحلال وتجديد سيارات سيرفيس ميكروباص حديثة وحضارية بدلاً من سيارات البيك آب ( الكبود ) وذلك داخل مدينة أسوان وباقى المدن على التوالى من أجل توفير وسائل مواصلات آدامية وآمنة في ظل التسهيلات العديدة التى يتم تقديمها لإحلال السيارات القديمة بسيارات ميكروباص جديدة بمقدم 15 % من قيمة السيارة الجديدة وبفائدة 7,5 % على أن يتم سداد باقى المبلغ بالتقسيط على مدار 5 سنوات والقسط الشهرى شامل التأمين على السيارة ضد الحوادث والسرقة والحريق فترة الـ 5 سنوات ، ومدة سماح 3 شهور.

وأوضح بأنه تم التنسيق بين المحافظة والبنك الزراعى المصرى لتمويل عمليات الإحلال بنسبة 75 % وتوفير سيارات الميكروباص الجديدة حيث أن إجراءات الإحلال لسيارات الكبود متاحة لكافة خطوط السير من خلال قيام مالك السيارة بالتواصل مع إدارة المواقف بديوان عام المحافظة لإنهاء كافة الإجراءات بسهولة كاملة ليساهم ذلك في تحقيق الرعاية الإجتماعية لملاك مركبات البيك آب.

ومن جانبه أشار عمران أحمد بأنه من ضمن شروط التمويل أن لا يقل سن المتقدم عن 21 سنة ولا يزيد عن 55 سنة ، وأن يكون المتقدم مقيم داخل محافظة أسوان ، وأن تكون السيارة موديل 2020/2021 ، وأن يتعهد كل مستفيد بأداء المبلغ المستحق على السيارة وفقاً لشروط التعاقد، مع تقديم كافة التيسيرات .