تحركات فردية لحسم 5 مقاعد في جولة الإعادة في أسوان

تشهد محافظة أسوان تحركات مكثفة للمرشحين الذين يخوضون جولة الإعادة من انتخابات مجلس النواب، على 5 مقاعد فردية في 4 دوائر انتخابية، غلب على هذه التحركات الطابع الفردي، دون الكشف عن تحالفات بين المرشحين.

جاءت أبرز هذه التحركات في الدائرة الثانية، ومقرها مركز ومدينة كوم أمبو، حيث تجري الإعادة بين خالد رضوان، مرشح حزب "مستقبل وطن"، ونادر صلاح العمدة، مرشح مستقل، حيث واصل المرشحان جولاتهما للقاء كبار العائلات وشيوخ القبائل، في مختلف أنحاء الدائرة.

كما شهدت الدائرة الثالثة، ومقرها مركز ومدينة نصر النوبة، تحركات مكثفة لمرشحي الإعادة أيمن فؤاد، والنائب ياسين عبد الصبور، وكلاهما مستقل، بهدف كسب أكبر قدر من المؤيدين والمناصرين، بالإضافة إلى تحركاتهما لحشد تأييد كبار العائلات في القرى النوبية.

وفي الدائرة الرابعة، ومقرها مركز ومدينة إدفو، والتي تجري فيها جولة إعادة بين علي البدري الملاوي، مرشح حزب "مستقبل وطن"، والدكتور عبد الغفار الضيفي، مرشح حزب "التجمع الوطني التقدمي"، فقد شهدت تنظيم عدد من المؤتمرات واللقاءات تعريفية بالمرشحين، وبرامجهما الانتخابية، وتسابقا على التحرك على المضايف والدواوين للعائلات والقبائل.

أما في الدائرة الأولى، والتي تشمل مدينة أبو سمبل السياحية، وقسمي أول وثاني أسوان، مركز أسوان، مركز ومدينة دراو، ستكون الإعادة على مقعدين، بين 4 مرشحين، وهم اللواء أحمد محمد صالح، مرشح حزب "حماة الوطن"، واللواء جودت عبد الجبار، مرشح حزب "الشعب الجمهوري"، والنائب السابق جابر أبو خليل، مرشح حزب "مستقبل وطن"، وجلال أبو الحسن، مرشح أيضاً عن حزب "مستقبل وطن"، وتشهد الدائرة تحركات فردية من قبل المرشحين الأربعة، في محاولة منهم لعقد تحالفات مع القبائل، لدعمهم والحصول على أصواتهم.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت أسماء المرشحين الذين سيخوضون جولة الإعادة في أسوان، والتي تضم 4 دوائر، أسوان وكوم أمبو ونصر النوبة وادفو، وهم 10 مرشحين، يتنافسون على 5 مقاعد فردية.