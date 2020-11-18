"الوطن" تنشر خط سير رحلة لاعبي المنتخب الوطني العائدين من توجو

علمت "الوطن" من مصادرها الخاصة بوزارة الطيران المدني، أن رحلة المنتخب المصري، ستصل عائدة من دولة توجو، فجر اليوم، في تمام الساعة السادسة والنصف صباحا، وأن لاعبو المنتخب، سيتم استقبالهم بفريق طبي متخصص فور وصولهم، من أطباء الحجر الصحى، بخلاف فريق طبي مرافق على متن الرحلة.

إجراءات أمنية ووقائية مشددة

وقالت المصادر، تم تخصيص المقاعد الخلفية بالطائرة الرقم مصر للطيران من طراز الإيرباص A320Neo بخط سير القاهرة توجو، ومن المنتظر أن تتم إجراءات الوصول وسط إجراءات أمنية ووقائية مشددة، حيث يتم ترحيل جميع العائدين لمستشفى حمايات العباسية، بسيارات إسعاف معقمة ومنها إلى مقار إقامتهم أو مقار العزل الصحي، حسب الإرشادات الطبية.

الخطوط الجوية: لدينا مصاب واحد

كان الطيار عمرو أبوالعينين رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، صرح أن أحد موظفي إدارة الرحلات الخاصة بمصر للطيران والذي كان يرافق رحلة مصر للطيران، لنقل بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم إلى توجو الأحد الماضي، قد أظهرت المسحة التي أجريت عليه ضمن أفراد البعثة نتيجة إيجابية للإصابة بفيروس كورونا وتم إتخاذ الإجراءات الإحترازية لعزله وتلقيه البروتوكول العلاجي ولا توجد إصابات أخرى ضمن أفراد الركب الطائر للرحلة .

واكد الطيار عمرو أبوالعينين، أنه تم إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية قبل إقلاع الرحلة بما يضمن سلامة جميع الركاب والعاملين أسوة بما هو متبع في جميع رحلات مصر للطيران .

وتمني أبوالعينين الشفاء العاجل لموظف مصر للطيران واللاعبين المصابين.

أحدث طائرات مصر للطيران:

وكانت طائرة مصر للطيران رحلة خاصة رقم MS3030 أقلعت بأحدث طائرتها من طراز الإيرباص A320Neo بخط سير القاهرة توجو لنقل بعثة المنتخب المصري إلى توجو لخوض مباراة العودة في تصفيات أمم إفريقيا.كان الطيار محمد منار عنبة وزير.

أكد أنه تم إتخاذ حزمة من الإجراءات الجديدة، مع بداية ظهور فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، بعضها يقوم به المسافرين، والبعض الآخر تتخذه الأطقم الطائرة، وهناك إحتياطات تتخذها سلطة الطيران المدني، وشركة الميناء، وسلطات الحجر الصحي، لتتضافر جميع هذه الجهود للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وكان الوزير أكد خلال تصريحات خاصة لـ"الوطن"، جميع العاملين بقطاع الطيران المدني، يحرصون على تنفيذ كافة الإجراءات الإحترازية اللآزمة والوقائية المشددة، فالمسولية مشتركة حرصا على سلامة المسافرين والسائحين، والعاملين بالمطار، بداية من دخول القادمين من الخارج لإستقلال الرحلات، ومرورا بنزولهم إلى صالات الوصول، وحتى خروجهم من أبواب المطارات المصرية.

منار عنبة: المسؤلية مشتركة بيننا للحد من انتشار كورونا

وتابع، هناك إجراءات يجب على المسافر إتخاذها قبل الصعود على متن الطائرة، إذ يتوجب على المسافرين القادمين من دول يتفشى بها فيروس كورونا إلى حد الوباء تقديم فحص طبي حديث قبل موعد السفر بـ48 ساعة كحد أقصى، ويلتزم المسافرون بمراعاة المسافات الآمنة فيما بينهم، سواء في صفوف الإنتظار أو عند الصعود والنزول من الطائرة.

ومن جانب الشركات يتم تعقيم وتطهير الطائرة بالكامل عقب كل رحلة، فضلا عن إرتداء الكمامات إجباريا داخل الطائرة للركاب وأطقم الضيافة، وتقديم الوجبات الجافة والمشروبات المعلبة فقط، مع توفير المطهرات والقفازات والكمامات على الطائرة في حقيبة خاصة لكل مسافر.

كما تم حظر توزيع أى مطبوعات ورقية على متن الطائرات، فضلا عن تخصيص أماكن لذوي الأمراض المزمنة الذين يتعذر عليهم إرتداء الكمامة لفترات طويلة، وتخصيص آخر صفين بالطائرة لعزل الركاب الذين قد تظهر عليهم أي أعراض مرضية، وتخصيص دورة مياه مستقلة مع الإبقاء على أحد أفراد طاقم الضيافة لخدمتهم.

منار : ملتزمون بإجراء عمليات التعقيم والتطهير بجميع مطارات الجمهورية

وكان منار قال: ملتزمون بإجراء عمليات التعقيم والتطهير بجميع مطارات الجمهورية، مع إلتزام العاملين بالمطار بقواعد السلامة الصحية، والإلتزام بإرتداء الكمامات لجميع المتواجدين داخل المطار، والإلتزام بالمسافات الآمنة بين الأشخاص، وقياس درجة حرارة الجميع من خلال الكاميرات الحرارية، وأجهزة الحرارة، ويتم التفتيش بشكل دوري للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية المشددة والتباعد الإجتماعي حفاظاً على سلامة المسافرين.

وتطبق سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الإحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين.

المطارات المصرية ملتزمة بتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية

وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة ، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثني الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من اليابان- الصين- تايلاند- أمريكا الشمالية والجنوبية- كندا ومطارات لندن هيثرو- باريس- فرانكفورت.

حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة علي الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولار في حال عدم إحضاره شهادة الPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع إنتشاره عبر المسافرين.