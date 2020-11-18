طرح كراسة شروط حجز 1011 وحدة سكنية بـ6 مدن جديدة.. الأحد المقبل

تطرح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، 1011 وحدة سكنية بمساحات مختلفة بـ6 مدن جديدة، وهي مدن (القاهرة الجديدة – 6 أكتوبر – العاشر من رمضان – العبور – رشيد الجديدة)، بموقع الهيئة، وبنك التعمير والإسكان، وذلك تمهيدا لبدء حجز الوحدات.

الوطن تنشر خلال التقرير التالي أبرز المعلومات عن الوحدات السكنية المتاحة للحجز بداية من الثاني والعشرين من نوفمبر الجاري، وهي كالتالي:

1- طرح 447 وحدة سكنية بمساحات تتراوح من (63م2 : 125م2) من حصة الهيئة بمشروعات "أرابيا" بمدينة القاهرة الجديدة – "الياسمين" بمدينة 6 أكتوبر – "السويفي" بمدينة العاشر من رمضان – "بندر الربيع" بمدينة العبور.

2 - طرح 564 وحدة سكنية بمشروع "الإسكان المتميز" ذي الطابع الساحلي بمدينة رشيد الجديدة، بمساحات تتراوح من (90م2 : 93م2).

التخصيص بنظام أسبقية الحجز Online

3 - التخصيص بنظام أسبقية الحجز "Online"، على أن يقوم العميل بسداد مبلغ 50 ألف جنيه "مقدم حجز"، مع وجود أنظمة سداد ميسرة.

4 - شروط الطرح وأسلوب الحجز والمواقع والنماذج والمساحات وأسعار الوحدات وأسلوب السداد ستكون متاحة على الموقع الإلكتروني www.hdb-reservation.com))، وموقع الهيئة www.newcities.gov.eg))، اعتبارا من الأحد الموافق 22 نوفمبر الجاري.

يأتي ذلك فيما واصلت مكاتب البريد المميكنة استقبال حاجزي وحدات الإسكان الاجتماعي التي طرحتها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بواقع 125 ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب لمحدودي ومتوسطي الدخل.

كان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعلن عن تفاصيل طرح 125 ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب، لمحدودي ومتوسطي الدخل، تسلم خلال 36 شهرا، في 14 مدينة جديدة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوفير وحدة سكنية لكل مواطن مصري؛ إذ تعمل الوزارة على توفير سكن لائق لكل شرائح المجتمع، وتحقيق رغبة المصريين فى تملك المسكن الخاص بهم.

وكان الوزير أكد، أنه بالنسبة لوحدات محدودى الدخل، فإن الدولة تتحمل دعماً غير مباشر يُقدر بـ(210 : 280 ألف جنيه) لكل وحدة سكنية، وذلك قيمة (تكلفة تنفيذ المرافق العامة + قيمة الانتفاع بالأرض + الأعباء التمويلية + دعم عائد التمويل العقارى)، بخلاف أى فروق أسعار قد تطرأ في أثناء التنفيذ، بجانب تقديم الصندوق دعما نقدياً مباشرا للمواطن يتراوح بين 50 و60 ألف جنيه حسب مستوى الدخل، ويُخصم من سعر بيع الوحدة.

وبالنسبة لوحدات متوسطى الدخل، تتحمل الدولة دعما غير مباشر يُقدر بـ(190: 250 ألف جنيه) لكل وحدة سكنية، وذلك قيمة (الانتفاع بالأرض + دعم عائد التمويل العقارى)، بخلاف أى فروق أسعار قد تطرأ في أثناء التنفيذ.