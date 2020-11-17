الجامعات تعفي أبناء شهداء كورونا للأطقم الطبية من المصروفات الدراسية

خطوة إيجابية وتقديراً بسيطاً لأبنائهم نظراً لتضحياتهم، هكذا رفع غالبية الجامعات الحكومية بمختلف محافظات الجمهورية، شعار تكريم أبناء شهداء ضحايا كورونا فيروس " كوفيد 19"، بالإعفاء من المصروفات الدراسية كاملة لمختلف البرامج الدراسية وكذلك المدن الجامعية، خلال فترة التحاقهم بالجامعات.

وقال الدكتور أشرف عبدالباسط، رئيس جامعة المنصورة، إن مجلس الجامعة قرر من العام الماضي، الإعفاء من المصروفات الدراسية والمدن الجامعية، لعدد من الفئات، أبرزهم أبناء شهداء الجيش والشرطة والمواطنين ومؤخراً إعفاء أبناء شهداء جائحة كورونا من الأطقم الطبية وذلك للكليات والبرامج المختلفة الدراسية بالجامعة.

وأضاف "عبدالباسط"، في تصريح خاص لـ"الوطن"، أن الجامعة قررت إعفاء أبناء شهداء كورونا من الأطقم الطبية الراغبين في الإلتحاق بالبرنامج الطبي بكلية الطب "مانشيتستر" بنسبة تصل لـ50% من قيمة المصروفات الدراسية، مؤكداً أن ما تم إقراره كجزء تقدير لأبناء الشهداء، نظراً لتضحيات أبائهم في الوقوف والتصدي والعمل على مواجهة الجائحة وعدم انتشار المرض.

جامعة الزقازيق: نقدم خدمات شتى لطلاب الجامعات مادية وعينية

وقال الدكتورمحمد عوض، المتحدث الرسمي باسم جامعة الزقازيق، أن مجلس الجامعة برئاسة الدكتور عثمان شعلان، قرر من قبل بدء العام الدراسي 2020، إعفاء جميع أبناء الشهداء من الجيش والشرطة والمواطنبن، وكذلك الأطقم الطبية من جميع المصروفات الدراسية للكليات والفرق المختلفة وكذلك المدن الجامعية.

وأوضح عوض في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن المجلس أقر أيضا تقديم عدد من الخدمات الإضافية والمساعدة لهم دون أن يتم تحميلهم أي تكاليف كتقديم الاعانات المادية و العينية، فضلاً عن تقديم عدد من الخدمات للطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، كتوفير كراسي مترحة لهم و تركيب أطراف صناعية .

وكشف الدكتور عبدالفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس، لشئون التعليم والطلاب، أن مجلس الجامعة برئاسة الدكتور محمود المتيني، قرر إعفاء أبناء شهداء الأطقم الطبية ضحايا جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بمختلف الكليات والبرامج من المصروفات الدراسية كاملة وكذلك مصروفات البرامج الخاصة المختلفة خلال فترة التحاقهم بالجامعة.