تشميع مركز طبي للعلاج بالأعشاب يديره مهندس زراعي ببني سويف

ضبطت حملة من إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة في بني سويف، مركزًا للعلاج بالأعشاب والحجامة في مدينة الواسطى، يديره مهندس زراعي، مدعيًا صفة طبيب.

وأسفرت الحملة التي قادها الدكتور بسام رونز، مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة، بإشراف الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، والدكتور أحمد بغدادي، مدير الطب العلاجي بالمديرية، عن غلق وتشميع مركز للعلاج بالحجامة والأعشاب بشارع أبوحليقة بمدينة الواسطى، وتم تحرير محضر إثبات حالة تضمن أنه أثناء مرور الحملة تبين وجود مركز للعلاج بمنتجات النحل والحجامة، بالإضافة إلى وجود مرضى بغرف الكشف.

بمواجهة المسؤول عن المركز تبين أنه يدعى "أ.ح.ع" حاصل على بكالوريوس زراعة، ويقوم بممارسة مهنة الطب وصرف علاج بالمخالفة للقانون، وإدارة منشأة طبية بدون ترخيص وإدعاء صفة طبيب والترويج لمنتجات طبية مجهولة المصدر والقيام بعمليات حجامة داخل المركز، وتحفظت الحملة على منتجات دوائية مجهولة المصدر بمعرفة التفتيش الصيدلى وعليه تم تشميع المركز بالشمع الأحمر واتخاذ الإجراءات القانونية.

من جانبه شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على استمرار الحملات التفتيشية على المنشآت الصحية على مستوى المحافظة، مع ضرورة أن تمتد تلك الحملات للقرى والعزب، وطالب بتقرير دوري عن نتائج الحملات لتقييم الجهود المبذولة في هذا المجال الهام، خاصة وأنه يتعلق بخدمة حيوية يقدمها قطاع خدمي يحظى باهتمام الدولة، مشيرا إلى أن المحافظة تنفذ خطة رقابية في هذا الشأن تضم كافة الجهات المعنية وذات الصلة مع إتاحة نوافذ وقنوات عديدة لاستقبال مقترحات وشكاوى المواطنين التي تتعلق بالقطاع لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

شارك في الحملة الأطباء "مصطفي محمود، أحمد عبد العظيم، مصطفي فخري، و دينا أحمد" وبحضور العقيد أحمد البدوي مفتش مباحث الواسطى.