أسرة الشهيد "عصر" تطلب إطلاق اسمه علي مدرسة "مشتهر" بالقليوبية

تقدمت أسرة الشهيد اللواء ياسر عصر، الذي استشهد صباح أمس الثلاثاء في حريق بمحطة مترو الأنفاق "مسرة" بالقاهرة، بطلب للواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية لإطلاق اسم الشهيد على مدرسة مشتهر الثانوية الصناعية كتكريم من المحافظة لروح الشهيد الذي ضحى بنفسه لإنقاذ العشرات من الأرواح.

وأوضحت الأسرة أن محافظ القليوبية أبدى موافقته مؤكدا أن الشهيد ضحى بنفسه لإنقاذ أرواح المواطنين ولابد من التكريم اللائق له كما سيتم عرض الطلب على أقرب مجلس تنفيذي ومن المؤكد أنه سينال موافقة الجميع تخليدا لذكرى الشهيد الراحل.

في وقت سابق، أكد الدكتور رمضان عرفة، مدير عام الإدارة العامة لإعلام القليوبية بالهيئة العامة للاستعلامات، ان اللواء الشهيد ياسر عصر، وكيل إدارة شرطة النقل والمواصلات وابن محافظة القليوبية، قدم نموذجاً رائعاً فى التضحية والإيثار إثر استشهاده أثناء قيامه بمهام عمله، ومشاركته فى فحص حريق داخل محطة مترو مسرة، إلا انه سقط داخل الهواية خلال محاولاته مساعدة رجال الحماية المدنية لإخماد الحريق، ويعتبر الشهيد نموذجا واحدا من بين نماذج عديدة فى لوحة شرف تضم مئات الأبطال والمصابين من أبطال الشرطة المصرية والقوات المسلحة الباسلة.

وأضاف مدير الإدارة العامة لإعلام القليوبية في بيان، اليوم، أن الشهيد يتمتع بحسن الخلق وتدينه وبره بأهله وسلوكه الطيب وسط زملائه إلى جانب حبه الشديد لوطنه، وليس غريبا على بطل من رجال الشرطة أن يقدم روحه من أجل مصر وشعبها.

فيما شارك أبناء قرية مشتهر، التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية، وأهالي القرى المجاورة، في العزاء الذي أقامته أسرة الشهيد اللواء ياسر عصر، وكيل الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، وشهد العزاء حضور عدد كبير من القيادات الأمنية والتنفيذية، سواء من محافظة القليوبية أو وزارة الداخلية، الذين حرصوا على تقديم واجب العزاء إلى أسرة الشهيد.