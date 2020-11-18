تشديد الإجراءات الوقائية بالمدن الجامعية في بنها  

عقد، مساء اليوم الأربعاء، مجلس إدارة المدن الجامعية وذلك برئاسة الدكتور تامر سمير، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم الطلاب وبحضور الدكتور جمال سوسة المشرف العام علي المدن الجامعية وأعضاء المجلس، لمناقشة إنشاء مباني إدارية جديدة بالمدن الجامعية بالاضافة لمتابعة أعمال الصيانة التي تم تنفيذها وتسكين الطلاب.

وشدد نائب رئيس الجامعة علي اتخاذ كافة الاجراءات والتدابير الاحترازية المقررة من قبل وزارتي التعليم العالي والصحة والتي تكفل سلامة الطلاب وتوفير سبل الراحة لهم.

كما تم التأكيد علي ضرورة توعية الطلاب بإتباع كافة الإجراءات الإحترازية خلال فترة إقامتهم وتعليق لافتات إرشادية فضلا عن تواجد الاطقم الطبية بكافة المدن الجامعية للتعامل مع أي حالات اشتباة بالفيروس حفاظًا علي سلامة وصحة الطلاب بالمدن الجامعية.

وفي وقت سابق، بدأت جامعة بنها، تنفيذ إجراءات مشددة لمواجهة التراخي في تنفيذ الإجراءات الإحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد، في ظل ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس والاستعدادات لبدء موجة جديدة، وقررت الجامعة إحالة مديري كليتي العلوم والتمريض للتحقيق لعدم متابعتهما للإجراءات الاحترازية بالكليتين وفصل 23 طالبًا بسبب عدم التزامهم بإرتداء الكمامات لمدة أسبوع.

وشهدت كليات الجامعة حالة من الإلتزام، بإرتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وقامت فرق ولجان من الجامعة والأمن والإداري بالتفتيش علي تنفيذ الإجراءات وإحالة المخالفين للتحقيق، وقال الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، إنه قرر تشكيل لجنة لمتابعة الإجراءات الاحترازية والوقائية بالجامعة برئاسة الدكتور ناصر الجيزاوي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، للمرور على كليات الجامعة، لرصد المخالفات وتسجيلها وتطبيق العقوبات المتدرجة وفقا للقانون

وأوضح رئيس الجامعة أن العقوبات تبدأ بالإنذارات وتتدرج العقوبة وفقا لتكرار الفعل، مشيرا إلى اتخاذ قرارات بفصل 23 طالبا بكلية العلوم لمدة أسبوع لعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية وقد تصل العقوبة إلى الفصل أسبوعين أو الإحالة للتحقيق حسب اقتضاء الحالة، موضحًا أن العقوبات لا تقتصر على الطلاب بالجامعة وحدهم بل يتم تطبيقها على الإداريين بالكليات وأعضاء هيئة التدريس حال عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية.