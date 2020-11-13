جامعة ستانفورد: 7 علماء بجامعة بنها ضمن أفضل 2% عالميا

أطلقت جامعة ستانفورد الأمريكية قائمة بأسماء أفضل 2% من علماء العالم، وعددهم يقرب من ‏‏‏160 ألف عالم من 149 دولة، اعتمادا على قاعدة بيانات‎ ،Scopus ‎‎في حوالي 176 تخصصا، كما جاء في الرابط التالي:‏ ‏ ‏https://bit.ly/3n6dQ2R

وأعلن الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، حصول 7 علماء من أبناء الجامعة على 7 مراكز في مجالات علمية مختلفة، طبقا لدراسة جامعة ستانفورد لأفضل 2% من العلماء عالميا لعام 2020.

وهنأ "السعيد" علماء الجامعة الذين وردت أسماؤهم في قائمة أفضل 2% من علماء العالم، متمنيا لهم التوفيق والمزيد من التقدم خلال مسيرتهم العلمية.

من جهته، أكد الدكتور ناصر الجيزاوي، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، أن ظهور بعض علماء الجامعة في هذا التقرير الدولي، يعتبر إنجازا ملحوظا للباحثين بالجامعة؛ إذ يشير لجودة المخرجات البحثية لهم، ونتائج الدراسة تعتمد على قاعدة البيانات اسكوبس لدار النشر العالمية السفير، ونشرت نتائجها في مجلة PLOS Biology مؤخرا، وصنفت إلى 22 مجالا عِلْمِيًّا و176 فرعيًا.

وأشار "الجيزاوي" إلى أن هذا يعكس مدى الجهد المبذول من هيئة التدريس خلال الفترة الأخيرة، في مجال الارتقاء بالبحث العلمي، وزيادة عدد الأبحاث المنشورة في المجلات العلمية المصنفة دوليا، بالإضافة إلى ما تقدمه الجامعة من دعم للباحثين لتحقيق جودة مخرجات البحث العلمي.

جدير بالذكر، أن العلماء هم الدكتور أحمد طاهر أزار، كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، والدكتور "علاء أمين، ومتولي عبدالله، وعلي العتر، وأحمد فراج علي، ومصطفى نصار، ومحمد محمد مختار"، كلية العلوم.