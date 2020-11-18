شاكر: إنشاء سد ومحطة جيوليوس نيريري يسهم في تنمية الاقتصاد التنزاني

صرح الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بأن مشروع إنشاء سد ومحطة جيوليوس نيريري لتوليد الطاقة الكهرومائية بتنزانيا، سيسهم فى تنمية الاقتصاد التنزاني، وسيحدث تطورا فى قطاع الطاقة، وستحقق تنزانيا طفرة فى توليد الطاقة الكهربائية فى شرق أفريقيا.

جاء ذلك خلال مشاركته فى الاحتفال بتحويل مجرى نهر روفيجى، لاستكمال تنفيذ جسم السد الرئيسى، بمشروع إنشاء سد ومحطة جيوليوس نيريرى لتوليد الطاقة الكهرومائية بتنزانيا، بمشاركة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورئيس الوزراء التنزانى، قاسم ماجاليوا، وعدد من الوزراء التنزانيين، والسفير حمدى لوزا، نائب وزير الخارجية، والسفير محمد جابر أبوالوفا، سفير مصر بتنزانيا، ومسئولى وزارتى الكهرباء والإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومسئولي التحالف المصرى المنفذ للمشروع، "شركتى المقاولون العرب، والسويدي إلكتريك".

وأكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه سيتم توفير دورات تدريبية بقطاع الكهرباء للأخوة التنزانيين، وذلك فى إطار التعاون بين البلدين، ونقل الخبرات الواسعة للدولة المصرية فى قطاع الكهرباء.

وتوجه الدكتور محمد شاكر، بالتهنئة للشعب التنزاني بمشروع إنشاء سد ومحطة جيوليوس نيريرى لتوليد الطاقة الكهرومائية، والذى سيلعب دورا كبيرا وهاما فى عملية التنمية الشاملة بدولة تنزانيا.