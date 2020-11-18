11 وظيفة خالية في مصر.. من بينها مدير مصنع كمامات وبائعة مستحضرات تجميل

أعلن موقع "فرصنا" التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، عن عدد من المهن والوظائف التي يطرحها عدد من الشركات والمؤسسات على مستوى محافظات الجمهورية، لتسهيل البحث عن وظيفة في كافة القطاعات.

وتستعرض "الوطن"، في التقرير التالي، أبرز الوظائف المتاحة حاليا عبر الموقع.

مسؤولة سوشيال ميديا

اسم الشركة: فستان زفاف.

مقر العمل: التجمع الأول - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 2.

سنوات الخبرة: سنة خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: أنثى.

السن المطلوبة: 18- 35 سنة.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام 3 سنوات (متوسط).

الراتب الأساسي: 2500 -4000 جنيه مصري.

الحوافز الإضافية: 2000 جنيه مصري.

مهندس مبيعات أجهزة طبية

اسم الشركة: ميديكال سيتي.

مقر العمل: طنطا - الغربية.

العمالة المطلوبة: 2.

سنوات الخبرة: سنتان خبرة على الأكثر.

السن المطلوبة: 22 - 28 سنة.

المؤهل المطلوب: عالي.

الراتب الأساسي: قابل للتفاوض.

الحوافز الإضافية: 2000 - 2500 جنيه مصري.

محاسب

شركة كبرى في مجال التجارة والتوريدات.

مقر العمل: قليوب - القليوبية.

العمالة المطلوبة: 4.

سنوات الخبرة: 2 - ‎5 سنوات خبرة.

السن المطلوبة: 23 - 30 سنة.

المؤهل المطلوب: عالي.

موظفة تلي سيلز

اسم الشركة: هيلثي ميد.

مقر العمل: المنصورة - الدقهلية.

العمالة المطلوبة: 1.

سنوات الخبرة: 3 سنوات خبرة على الأقل.

السن المطلوبة: 24 - 35 سنة.

المؤهل المطلوب: عالي.

الراتب الأساسي: 2000 جنيه مصري.

محاسب مالي

اسم الشركة: كوكاتو ستورز.

مقر العمل: الإبراهيمية - الإسكندرية.

العمالة المطلوبة: 1.

سنوات الخبرة: 5 سنوات خبرة على الأقل.

السن المطلوبة: 27 - 35 سنة.

المؤهل المطلوب: عالي.

الراتب الأساسي: 2500 -3000 جنيه مصري.

بائعة مستحضرات تجميل

اسم الشركة: صيدليات معروف.

مقر العمل: دكرنس - الدقهلية.

العمالة المطلوبة: 1.

سنوات الخبرة: سنة خبرة على الأقل.

السن المطلوبة: 20 - 30 سنة.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام 3 سنوات (متوسط).

مسئول مبيعات سيارات

اسم الشركة: شركة المجد لتجارة السيارات.

مقر العمل: مصر الجديدة - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 2.

سنوات الخبرة: سنة - ‎3 سنوات خبرة.

السن المطلوبة: 21 - 35 سنة.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام 3 سنوات (متوسط).

الراتب الأساسي: 2500 -5000 جنيه مصري.

الحوافز الإضافية: 2000 - 3000 جنيه مصري.

مدير مصنع كمامات

اسم الشركة: الرباط.

مقر العمل: التجمع الخامس - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 1.

سنوات الخبرة: 6- 8 سنوات خبرة.

السن المطلوبة: 30 - 45 سنة.

المؤهل المطلوب: عالي.

مصمم جرافيك

اسم الشركة: شركة المجد لتجارة السيارات.

مقر العمل: مصر الجديدة - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 1.

سنوات الخبرة: سنة - ‎3 سنوات خبرة.

السن المطلوبة: 22 - 35 سنة.

المؤهل المطلوب: عالي.

الراتب الأساسي: 2500- 3500 جنيه مصري.

ويتر

اسم الشركة: فلوري.

مقر العمل: الشيخ زايد - الجيزة.

العمالة المطلوبة: 4.

سنوات الخبرة: سنة خبرة على الأقل.

السن المطلوبة: 20 - 30 سنة.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام 3 سنوات (متوسط).

الراتب الأساسي: 2500- 2800 جنيه مصري.

الحوافز الإضافية: 2500 - 2600 جنيه مصري.

دليفري

اسم الشركة: بن الحبشي عبدالمعبود.

مقر العمل: وسط البلد - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 3.

سنوات الخبرة: سنة خبرة على الأقل.

السن المطلوبة: 20 - 35 سنة.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام 3 سنوات (متوسط).

الراتب الأساسي: 2500 - 3000 جنيه مصري.