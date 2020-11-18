انفصام وهلاوس.. نفسي يشرح ملامح حالة الشاب مرتكب "مذبحة الأهرام"

جريمة بشعة شهدتها منطقة حدائق الأهرام، بمدينة السادس من أكتوبر، بعدما أقدم شاب على ذبح والدته وشقيقه، وأصاب زوج شقيقته بطعنات مستخدما سكينا؛ لخلافات بينهم.

وتلقى العميد محمد نبيل مأمور قسم الأهرام، بلاغا يفيد بقيام شخص بقتل والدته وشقيقه بالعقار رقم 414 ن هضبة الأهرام، وتبين من التحريات، وفاة كل من طالب جامعي بعدد 2 طعنة بالبطن، وأمه ربة منزل "59 سنة" متوفاة بطعنة بالرقبة.

وكشف أحد الشهود عيان على الوقعة، أن المتهم كان يسدد طعنات بصورة هيسترية لشقيقه وأمه، الملقيان بجانب السرير، وعندما شاهدهم ألقى بالسكين من النافدة، وبعد إغلاق الغرفة عليه، جلس على السرير وأخرج سيجارة أشعلها حتى حضر رجال الشرطة.

كذلك كشفت تحريات المباحث عن مفاجئة، وهي أن المتهم كان محجوزا قبل الجريمة بأيام داخل مصحة نفسية، ومصاب بمرض نفسي، وأكدت شقيقته تلك الرواية.

عن ملامح الحالة النفسية التي يعاني منها ذلك الشاب، أوضح الدكتور جمال فرويز أستاذ الطب النفسي، أنه من المحتمل أن يكون مريض انفصام الشخصية، ويسبب له الكثير من الهلوسات والاضطراب، ويحتاج المريض لمتابعة دقيقة من الأطباء المتخصصين.

وأضاف فرويز لـ"الوطن"، أن من سمح لذلك الشاب بالخروج من المصحة النفسية ارتكب خطأ جسيم، مشيرا إلى أنه لا يسمح بخروج المريض النفسي دون استكمال العلاج، لأنه من الممكن أن يرتكب كارثة، وهو ما حدث في حالة ذلك الشاب.

وتابع أستاذ الطب النفسي، أنه في حال إثبات أن المتهم يعاني من أمراض نفسية، سيتم إحالته لمستشفى الأمراض العقلية، حيث يوجد بها قسم للمسجونين المصابين بأمراض نفسية، موضحا أنه خلالها يتم تلقي جلسات علاج نفسي، مع بعض العقاقير الطبية لتحسين حالته إذ رأى الطبيب المعالج له ذلك.