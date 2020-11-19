ماراثون النواب: إعادة المرحلة الأولى في الخارج اليوم.. وغرفة عمليات حكومية لمتابعة التصويت

تنطلق اليوم انتخابات جولة الإعادة بالمرحلة الأولى التى تضم الجيزة و13 محافظة أخرى للمصريين بالخارج، ببدء طباعة بطاقات الاقتراع وإرسالها إلى مقار البعثات الدبلوماسية فى كل دولة، فيما اشتعل الصراع بين المرشحين بالداخل قبل ساعات من بدء التصويت، أملاً فى حسم الجولة الأخيرة بالمرحلة الأولى.

وتضم محافظات المرحلة الأولى لانتخابات النواب، التى ستُجرى عليها انتخابات الإعادة للمصريين بالخارج اليوم، 13 محافظة، هى: «الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الإسكندرية، البحيرة، مطروح».

وشكّلت وزارتا الخارجية والهجرة غرفة عمليات لمتابعة انتخابات جولة الإعادة للمصريين بالخارج، للتعامل مع أى مشكلات يمكن أن تظهر أثناء التصويت، والإجابة عن الاستفسارات الخاصة بناخبى الخارج، الذين سيشاركون فى التصويت من خلال البريد السريع، نظراً لظروف كورونا.

"النور" يحاول إنقاذ نفسه من "صفر الانتخابات" بعد فشله في حصد مقاعد بالجولات الأولى

وفى الداخل، اشتعلت المنافسة بين المرشحين فى إعادة المرحلة الأولى قبل ساعات من التصويت، ففى الإسكندرية يسعى حزب النور فى الإسكندرية، لحصد أكثر من مقعد فى جولة الإعادة، بعد فشله فى حصد مقاعد فى الجولات الأولى، حيث خسر فى دائرتين بالإسكندرية، ويخوض الإعادة فى دائرة واحدة فقط. وبحضور ياسر برهامى نائب رئيس الدعوة السلفية، وعدد من القيادات السلفية، يكثف النائبان أحمد خليل وأحمد الشريف جولاتهما فى دائرة الدخيلة لحصد المقعدين فى البرلمان المقبل، خاصة بعد خوض الإعادة على مقعدين فقط بعد فوز نائب برلمانى ومرشح حزب مستقبل وطن بمقعدين آخرين من الجولة الأولى. وكثّف الحزب من الدعاية الانتخابية قبل بدء الصمت الانتخابى فى إعادة المرحلة الأولى، أملاً فى الحصول على المقعدين كما حدث بالدورة البرلمانية الحالية، خاصة أن مرشحى الحزب خسروا من الجولة الأولى فى دائرة المنتزه ودائرة الرمل، لتتبقى دائرة الدخيلة فقط.

واشتدت المنافسة فى الدائرة السادسة، خاصة أن حزب النور هو صاحب المقاعد فى الدورة البرلمانية الحالية فمرشحا حزب النور الحاليان الدكتور أحمد خليل والنائب أحمد الشريف هما نائبا الدائرة الحاليان لتصبح المنافسة بينهما وبين مرشحى حزب مستقبل وطن للحصول على مقعدين فقط من الـ٤ مقاعد المخصصة للدائرة.

صراع الطعون يشعل دائرة طامية

وفى الفيوم، اشتعل الصراع فى الدائرة الثالثة بالفيوم، ومقرها مركزا سنورس وطامية بعد قرار المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة باستبعاد منجود الهوارى عضو مجلس النواب ومرشح حزب «الشعب الجمهورى»، واختيار محمود فخر الدين صبحى وشهرته بسام الصواف بناءً على الطعن المقدم من الأخير، لوجود خطأ مادى فى حساب الأصوات الصحيحة التى حصل عليها «الهوارى».

لم يقبل «الهوارى» خروجه من جولة الإعادة وتقدّم بدعوى بالبطلان وأخرى بالمخاصمة على الحكم، مُطالباً بتأجيل جولة الإعادة لحين الفصل فى دعواه، كما تقدّم بإشكال فى تنفيذ الحكم لوقفه، إلا أنّ الإدارية العليا أجلت النطق بالحكم فى القضية.

وشهدت الدائرة تراشقاً بالألفاظ على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» بين أهالى المركزين، كل مركز من أجل دعم مرشحه، وتبادلوا الاتهامات بالتزوير فى الأصوات وأولوية دخول مرشحهم الإعادة.

وقال بسام الصواف لـ«الوطن» إنّه لا يجوز الطعن على الحكم الخاص بإعادته للانتخابات مرة أخرى فى جولة الإعادة، موضحاً أنّ الأحكام التى قدّمها النائب منجود الهوارى لم تفرق معه، لأنّ الحكم صدر بعد طلب الإدارية العليا صور محاضر اللجان من الهيئة العليا للانتخابات، وبمراجعتها تبينّ وجود حساب مادى كبير فى عدد الأصوات.

وشهدت مطروح أحدث دعاية انتخابية فى مطروح، حيث أرسل أحد مرشحى حزب مستقبل وطن بدائرة مطروح رسالة إلى جميع الناخبين على هواتفهم المحمولة، يدعوهم من خلالها لتأييدة والتصويت لصالحة والوقوف معه فى الجولة الفاصلة لماراثون الانتخابات لمجلس النواب، وشهدت جولة الإعادة تحركات مكثفة من المرشحين على مواقع السوشيال ميديا لجذب أصوات الناخبين.

وعلى مستوى محافظات المرحلة الثانية، التى ستُجرى بها انتخابات جولة الإعادة مطلع الشهر المقبل، شهدت «الدائرة الثانية» بدمياط ومقرها كفر سعد تحركات واسعة للمرشحين، تمثلت فى عقد مؤتمرات جماهيرية ومسيرات للدعاية الانتخابية خلال جولة الإعادة والتأكيد على عدم عقد تحالفات انتخابية بينهم. وأعلنت حملة الدكتور محمود نجيب مشعل نائب مدير معهد الأورام، الذى يخوض الانتخابات عن دائرة كفر سعد فى بيان لها عدم تحالفها مع أى من المرشحين.

تحركات واسعة للمرشحين المستقلين بحثاً عن فرص نجاح فى انتخابات "النواب" بكفر الشيخ

وفى كفر الشيخ، يكثف المرشحون المستقلون، جولاتهم بالقرى والمدن لكسب تأييد الأهالى خلال جولة الإعادة فى انتخابات نواب 2020 والمقرر إجراؤها يومى 7 و8 من الشهر المقبل، حيث يكثف النائب الحالى أحمد طنطاوى، والمهندس باسم حجازى، وياسر منير، واللواء مراد القطان مرشحو الدائرة الأولى، التى تضم كفر الشيخ وقلين، من جولاتهم بالقرى والمدن، وأجرى «طنطاوى» عدداً من الجولات بقرى قلين، كما أجرى حجازى جولات مكثفة بقرى كفر الشيخ، آخرها قرية الخادمية وتوابعها مسقط رأسه، التى تُعد كتلة تصويتية عالية.

وكثف المهندس محمد مفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى، ومرشح الدائرة الثانية، التى تضم مركزى سيدى سالم والرياض، من جولاته بالقرى، والتقى عدداً من العائلات، طالباً دعمها، خاصة عقب الخدمات التى قدمها لأهالى الدائرة، من إنشاء مشروعات صرف صحى ومياه بالقرى، بينما يكثف البرلمانى السابق محمد هاشم، وماهر المصرى، من جولاتهما بقرى سيدى سالم، خاصة التى بها كتل تصويتية عالية كدمروا الحدادى.

وتشهد الدائرة الثالثة التى تضم مراكز «الحامول، بيلا وبلطيم»، تحركات واسعة للمرشحين الاثنين المستقلين وهما الصحفى محمد زكى، نائب رئيس تحرير جريدة الأهرام العربى، والمحاسب محمد عزت عبدالرحمن، حيث أجرى «زكى» العديد من الجولات فى قرى المراكز الـ3، طالباً دعم الأهالى، كما كثف عبدالرحمن من جولاته بقرى بيلا، التى ينتمى إليها، خاصة الكوم الطويل وتوابعها.