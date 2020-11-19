"ياسين" اسم واحد لمأساة طفلين بالهرم: من "بلاعة 2019" لـ"أتوبيس 2020"

شاء القدر أن يحمل الطفلان اسماً واحداً هو "ياسين"، ويعيشا في منطقة واحدة هي "الهرم"، كلاهما واجه مأساة كانت تنتظره، الأولى وفاة مفجعة في بالوعة الصرف الصحي المفتوحة، والثانية إصابة خطرة في أتوبيس المدرسة الذي لم يكمل رحلته اليومية.

الواقعة الأولى حدثت في أغسطس 2019، حيث لقى طفل يدعى "ياسين عماد" مصرعه، إثر سقوطه داخل بالوعة صرف صحي بالهرم، كان مفتوحة ولا تغطيها إلا قطعة خشبية لم يعلم الطفل أنه سيخطو خطواته الأخيرة عليها، ليسقط في عمق يصل إلى 10 أمتار.

ياسين عماد فارق الحياة في بالوعة صرف مغطاة بـ"لوح خشبي"

تلقى حينها مشرف غرفة عمليات النجدة بالجيزة بلاغا من الأهالي بسقوط "ياسين"، الذي كان عمره 5 سنوات، وعلى مدار أكثر من 90 دقيقة، بحث الأهالي عن "غطاس" للبحث عن الطفل، حتى تم انتشاله ونقله إلى المستشفى إلا أنه فارق الحياة.

الطفل عمره 5 سنوات، وكان يسير بجوار والدته للوصول لنادي الطالبية لقضاء يوم ترفيهي، يلعب فيه مع الأطفال، ولكن أسرته لم تكن تعلم أنه اليوم الأخير في حياة ابنها.

عماد والد الضحية وصف المشهد الأخير الذي جمع ياسين وأمه وشقيقه الأكبر، قائلاً لـ"الوطن": "ذكرى سيئة، الله يرحمه ويجازي اللي كان السبب، ياسين مع أمه وأخوه الكبير ريان، بعد ما خلص مباراة كرة قدم، كان ماشي ياسين على شمال والدته، للأسف سبقهم خطوة ووقع في البلاعة، وكان هما التلاتة هيقعوا في البالوعة ولما سبقهم وقع هو لوحده".

ياسين سامح ينجو من الموت خلال رحلة المدرسة

وبعد عام من الحادثة المفجعة، شهدت الهرم واقعة جديدة لـ"ياسين جديد"، في نفس العمر تقريباً، حيث كان الطفل في طريقه إلى مدرسته "كي جي تو"، داخل أتوبيس يضم عدد من الطلبة هو أصغرهم، لكن القدر وحده أنجاه من الموت بعد أن دخل إلى الرعاية المركزة وتمكن الأطباء من إنقاذ حياته بعد عمليات جراحية استمرت لـ12 ساعة.

أحمد سيد، عم الطفل ياسين سامح سيد، أصغر مصاب فى حادث أتوبيس الهرم أمس، قال إن حالة الطفل أصبحت مستقرة بعد 24 ساعة من دخوله العناية المركزة، موضحاً أن التشخيص الطبي كشف عن أنه يعاني من كسور في الوجه، وأن عملية خياطة بعض الجروح نتيجة الحادث استمرت لأكثر من 12 ساعة.

وأضاف "سيد" لـ"الوطن": "ياسين في كي جي 2، وهو أصغر طفل كان موجود في الأتوبيس، وفطر الصبح وكان رايح مدرسته زي كل يوم، لكن حصل اللي حصل".

وتابع: "للأسف حالته كانت صعبة بعد الحادث خاصة أن الجروح والإصابات طالت أجزاء من بطنه وصدره وجفن العين والرأس، بس ربنا لطف وحصل خير وتحسنت حالته خلال الساعات اللي فاتت، وكلنا بندعيله يقوم بالسلام ويرجع لضحكته من تاني".