توقيع عقدين لتأمين التغذية الكهربائية بتوشكى بقيمة 492 مليون جنيه 

استمرارا لجهود وخطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتدعيم الشبكة المصرية لنقل الكهرباء تم صباح اليوم توقيع عقدين بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة مدكور للمشروعات.

ويتضمن العقد الأول إنشاء محطة محولات توشكى (3) جهد 220/66/22 ك.ف سعة (2×175+5×40) م.ف.أ من النوع المعزول بالغاز (GIS) بنظام تسليم المفتاح شاملة المحولات سعة 175م.ف.أ ، 40 م.ف.أ .وقطع الغيار والعدد الخاصة وأجهزة افختبار.

وتبلغ القيمة المتعاقد عليها نحو 367 مليون جنيه مصري بمدة تنفيذ تصل إلى نحو 10 أشهر من تاريخ الإخطار بالقبول الصادر بتاريخ 9/11/2020.

ويتضمن العقد الثاني تنفيذ خط ربط محطة محولات توشكى (3) عن طريق فتح الدائرة السد العالى / توشكى (2) (د/خ) و ( ميديكوم / توشكى 2 ) د/خ على المحطة جهد 220 ك.ف بنظام تسليم المفتاح بطول يبلغ نحو 2×25 كم

وتبلغ القيمة الإجمالية للعقد نحو 125 مليون جنيه بمدة تنفيذ تصل إلى نحو (4) أشهر من تاريخ الإخطار بالقبول.

وتأتي مثل هذه الأعمال تأكيدا لتوجيهات السيد رئيس الجهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي لتدعيم الشبكة الكهربائية بمحافظات مصر المختلفة، وفي إطار الجهود الضخمة التي يبذلها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتطوير شبكات نقل الكهرباء بمحافظات مصر المختلفة ضمن خطة رفع جودة التغذية الكهربائية المقدمة على مستوى الجمهورية وذلك مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد في إطار الإجراءات العامة التي تقوم بها أجهزة الدولة والحكومة المصرية للحفاظ على سلامة العاملين بما لايؤثر على حسن سير العمل وجودته مع التشديد على الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة لتحقيق النمو المستدام.