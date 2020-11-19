السائق أم الشركة.. المسؤولية القانونية والعقوبة بحادث الأوتوبيس المدرسي

داخل المستشفى وبين الأرصفة، وسط متعلقاتهم المتناثرة على الأرض، تبدل حال طلاب مدرسة الإبداع الدولية للغات والتابعة لإدارة أوسيم التعليمية، في صباح أمس، ليجدوا أنفسهم بهذا الحادث في الهرم، بدلا من المدرسة، بعد أن أصيب 14 طالبًا ومشرفان وسائق الأوتوبيس.

تفاصيل الحادث.. وعجلة القيادة "المتهم" حتى الآن

فيما نقلت سيارات الإسعاف مصابي حادث أوتوبيس المدرسة إلى مستشفى الهرم لتقلي الإسعافات اللازمة والعلاج، حيث تنوعت الإصابات بين سطحية وكدمات متفرقة في مختلف أنحاء الجسد، ماعدا طالبة مازلت تحت الملاحظة، وسائق الأوتوبيس إصابته سطحية، أم المشرفة كانت حالتها أكثر خطورة.

عقب ذلك الحادث الأليم، سارعت الأجهزة الأمنية ووزارة التربية والتعليم لمساعدة الطلاب ومعرفة تفاصيل الواقعة، حيث أفاد مصدر بوزارة التربية والتعليم، أن اختلال عجلة القيادة في يد السائق، هو ما تسبب في اصطدام أوتوبيس المدرسة بعمود إنارة والرصيف بمنطقة الرماية بالهرم.

بينما تحفظت مباحث الجيزة على سائق الأتوبيس عقب حادث أتوبيس المدرسة بالرماية، وإصابة الطلاب والمشرفة، وذلك في قسم شرطة الهرم من أجل استجوابه فيما يخص الحادث وأسباب حدوثه.

قانوني: الحادث يعتبر إصابة خاطئة.. وعقوبته الحبس وتغلظ العقوبة في حال ثبوت وجود مخدرات

ومع تعدد أسباب الحادث، أوضح الدكتور علاء عبدربه، أستاذ القانون الجنائي بجامعة فاروس، أنه في حالة ثبوت أن المسؤولية الجنائية والعقوبة القانونية تحددها المحكمة التي تنظر القضية بناء على قرار الخبراء المختصين بشأنها.

وأضاف عبدربه، لـ"الوطن"، أنه في حال ثبوت أن الحادث نتج عن اختلال في عجلة القيادة إثر عدم تركيز أو خبرة السائق في هذه الحالة يكون هو المسؤول قانونيا، وتتضاعف العقوبة القانونية إذا ثبت أنه كان تحت تأثير أي مادة مخدرة حينها.

وأشار إلى أنه في حال كان الحادث نتيجة عيب فني بالأوتوبيس المدرسي، وليس بسبب مشاكل أرضية، إثر عدم الصيانة تكون المسؤولية القانونية على الشركة المسؤولة عن الأتوبيس أو المدرسة.

وتابع أنه يمكن توصيف الحادث بشكل عام بأنه إصابة خاطئة، كونه غير متعمد، ولم ينتج عنه وفيات حتى الآن، ومن ثم يعتبر جنحة، عقوبتها تبدأ من الحبس مدة 24 ساعة وحتى 3 أعوام، مع الغرامة، لافتا إلى أن العقوبة تتضاعف في حال ثبوت تناول مواد مخدرة.

ونصت المادة رقم 244 من قانون العقوبات على أنه: "من تسبب خطأ في جرح شخص أو إيذائه بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وترتفع مدة العقوبة لسنتين في حالة أن الحادث تسبب في أحداث عاهة مستديمة بالضحية أو كان المتهم متعاطيًا لمواد مخدرة وتغلظ العقوبة إلى خمس سنوات في حالة ارتفاع عدد المصابين في الحادث إلى 3 أشخاص أو أكثر".

محافظ الجيزة يزور الطلاب.. ووزير التعليم يوجه بالتحقيق

فيما زار اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، مستشفى الهرم التخصصي من أجل الاطمئنان على حالة الصحية للطلاب المُصابين في حادث أوتوبيس المدرسة، ووجه "راشد" بتقديم جميع أوجه الرعاية التي يحتاجوها واللازمة لهم، وخلال زيارته للطلاب المصابين حرص على التحاور معهم للاطمئنان بشكل أكبر عليهم.

بينما قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة في انتظار نتيجة التحقيقات الرسمية قبل أن تتخذ أي إجراء في واقعة الأوتوبيس المدرسي، وإنه لا يستطيع التعليق عليه قبل الإعلان عن نتيجة التحقيق الرسمي من أجل تحديد المسؤولية بدقة.