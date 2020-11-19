"حماية المستهك" يحيل 8 مدارس للنيابة بسبب "مصروفات الباص"

أخطر جهاز حماية المستهلك 8 مدارس دولية وخاصة بإحالة الشكاوى المقدمة ضدها من أسر طلاب بهذه المدارس إلى النيابة الاقتصادية بشكل رسمي، بعد رفض المدارس رد 25% من مصروفات الباص المدرسي للعام الدراسي المُنقضي.

وقرر الجهاز، مساء الأربعاء، بعد دراسة الشكاوي المقدمة إليه من 45 أسرة بالمدارس الثمانية إحالة هذه الشكاوى للنيابة، بعد رفض المدارس الاستجابة لقرارات الجهاز لرد أو ترحيل المصروفات، مبررًا بعدم أحقية الجهاز في طلبه رغم إلزامية القرار المنشور في أغسطس الماضي بالجريدة الرسمية.

وفي أغسطس الماضي، ألزم مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، كل مقدمي الخدمات التعليمية (مدارس، جامعات، معاهد)، ومؤسسات النقل أو الرحلات بكل صورها ممن يقدمون خدمات نقل الطلاب من خلال تحصيل اشتراكات، برد نسبة 25% من إجمالي مصروفات خدمة النقل المتعاقد عليها خلال العام الدراسي الماضي 2019-2020، وذلك عن طريق خصم تلك القيمة من مصروفات العام الدراسي الجديد 2020-2021.

وذكر جهاز حماية المستهلك، في بيان له، أن قرار مجلس الإدارة نظم أسلوب وطريقة رد نسبة 25% من مقابل خدمة نقل الطلاب، إما من خلال خصمها من مصروفات العام الدراسي المقبل بالنسبة لطلاب سنوات النقل، الذين ستستمر علاقتهم بالمؤسسة التعليمية خلال العام المقبل.

أما بشأن الطلاب الذين انتهت علاقتهم بالمؤسسة التعليمية خلال العام الدراسي المنصرم 2019-2020، فإن القرار ألزم المؤسسة التعليمية برد نسبة (25% من رسوم خدمة النقل) خلال 30 يومًا من تاريخ تقديم الطالب أو ولي أمره، طلبًا للمؤسسة برد تلك القيمة، موضحًا أنَّ غرامات تقع على المخالفين تصل لمليون جنيه.