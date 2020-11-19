الانتهاء من استعدادات جولة الإعادة لانتخابات النواب ببني سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اتخاذ كافة التدابير والتجهيزات اللازمة، استعداداً لانتخابات مجلس النواب فى الجولة الثانية من الإعادة على المقعد الفردي، المقررة يومي الاثنين والثلاثاء 23 و24 نوفمبر الجاري، ضمن المرحلة الأولى من الانتخابات التي تضم 14محافظة، من بينها بني سويف ويتنافس فيها 16 مرشحاً للفوز ب 8 مقاعد فردية.

وأشار محافظ بني سويف، في تصريح صحفي، اليوم، إلى رفع درجة الاستعداد بجميع أجهزة المحافظة التنفيذية لتكون على أتم الاستعداد والجاهزية للعملية الانتخابية وتحسبا للتعامل مع أية مواقف طارئة أو محتملة، وشدد على اقتصار دور الأجهزة التنفيذية على الجوانب التنظيمية اللازمة للعملية الانتخابية من حيث تجهيز المقرات واللجان وإمدادها بالتجهيزات اللازمة، لافتا إلى انعقاد غرف العمليات الرئيسية والمركزية بالمحافظة قبل بدء جولة الإعادة وحتى انتهاء العملية التصويتية.

وأوضح أنه يتابع تجهيزات مقار اللجان العامة التي تم تخصيصها لأعمال فرز الأصوات بشكل يضمن استمرار وتوافر التسهيلات طوال أيام الانتخابات، حيث يجرى حاليا تجهيز 4 لجان عامة موزعة على مستوى مراكز ومدن المحافظة السبع، بواقع لجنة بمقر مركز شباب بني سويف الجديدة شرق النيل، وتضم قسم شرطة بني سويف"بندر"، وقسم شرطة بني سويف الجديدة"شرق النيل"، ومركز شرطة بني سويف، ولجنة ثانية بمقر مدرسة الشهيد أحمد محمد كامل بيومي ث بنات وتضم مركزي ناصر والواسطى، ولجنة ثالثة بمقر مركز شباب اهناسيا، ولجنة رابعة بمقر مركز شباب مدينة ببا وتضم مراكز ببا سمسطا والفشن.

وكلف المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والقرى بالتنسيق مع قطاع الكهرباء لعمل مراجعة شاملة لأعمال الإنارة العامة بالمناطق والطرق المحيطة والمؤدية للجان الانتخابية علي مستوي المحافظة، مع التأكيد علي سرعة إزالة الإشغالات وتكثيف أعمال النظافة وتوفير كل الإمكانيات للجان الانتخابية، مع المتابعة الدورية لأعمال التعقيم والتطهير باللجان بالتنسيق مع الصحة والتعليم والوحدات المحلية، فضلاً تكليف مسؤولى القطاع الصحي بالاستمرار في تنفيذ خطة التأمين الطبي والإسعاف والإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية والحفاظ على التباعد الاجتماعي وذلك أسوة بما تم في الجولة الأولى من انتخابات النواب التي أجريت في الـ 23 و24 أكتوبر الماضي.

كما وجه المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات والقطاعات الخدمية بالمرور على المقار الانتخابية للاطمئنان على استدامة المتطلبات والتيسيرات التي تم تجهيز المقار بها، خاصة فيما يتعلق بتوفير مصدر دائم للكهرباء وآخر للطوارئ، وتوفير كراسي متحركة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، والتأكيد على الالتزام التام بكافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والمتابعة الدورية لأعمال تعقيم وتطهير اللجان والمقار الانتخابية، والتشديد على ارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات العدوى بفيروس كورونا.