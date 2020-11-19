خروج 6 حالات كورونا من "عزل قها" بعد تعافيهم

أعلن الدكتور أحمد سعد الخيامي، مدير مستشفى قها، خروج 6 حالات كورونا، اليوم الخميس، بعد تعافيهم.

وأوضح مدير المستشفي، أن تلك الحالات أثبتت تعافيها بعد إجراء مسحتين متتاليتين في 5 أيام، وتقرر خروجهم اليوم من المستشفى مع الاستمرار في العزل المنزلي لمدة 14 يوما.

وأشار "الخيامي" إلى أن المستشفى يستقبل الحالات التي تحتاج عزلا صحيا، نظرا لوجود أعراض قوية عليها تستوجب الحجز.

كان الدكتور حمدي الطباخ، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، عقد اجتماعًا اليوم مع لجنة إدارة أزمة فيروس كورورنا؛ شدد خلاله على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، ومراجعة أرصدة المستشفيات من أسطوانات الأكسجين وتطبيق بروتوكول العلاج والالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية، ورصد الحالات المشتبهة في إصابتها وتنفيذ إجراءات العزل المنزلي.

وفي وقت سابق، أعلن وكيل وزارة الصحة عن رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات العامة والمركزية والنوعية وجميع المنشآت الصحية بالمحافظة، استعدادا لإجراء انتخابات مجلس النواب يومي السبت والأحد المقبلين، مشددا على تنفيذ الإجراءات الاحترازية، تنفيذا لتوجيهات الدولة للحماية من الإصابة بالفيروس.

وأشار الطباخ إلى أن خطة الطوارئ تتمثل في التنسيق مع هيئة الإسعاف والدفع بسيارات الإسعاف المجهزة لتجوب كافة أرجاء المحافظة، بالإضافة إلى لانشات الإسعاف النهري، وتكثيف تواجد الفرق الطبية المدربة على أعمال إنعاش القلب الرئوي والتعامل مع الحالات الحرجة بكافة أشكالها بأقسام الطوارئ في المستشفيات.

فيما أكد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، استمرار العمل في 18 مشروعا جديدا في قطاع الصحة بالمحافظة، تتضمن 5 مستشفيات مركزية، و12 وحدة صحية ومركزا طبيا، بالإضافة إلى تطوير مستشفى بنها التعليمي، باستثمارات إجمالية تبلغ حوالي 3 مليارات جنيه.

وقال المحافظ، خلال جولة تفقدية لعدد من المشروعات الطبية التي يجري تنفيذها، صباح اليوم الخميس، إن قطاع الصحة في القليوبية سيشهد طفرة ونقلة متميزة، خلال الفترة القليلة المقبلة، مشيرا إلى أن المحافظة يوجد بها 24 مستشفى حكوميا، و195 وحدة صحية ومركزا طبيا، و53 مستشفى خاصا، بإجمالي 4689 سريرا، بالإضافة إلى المستشفى الجامعي ببنها، وبه 887 سريرا، فضلاً عن وجود 64 نقطة إسعاف، و105 سيارات.