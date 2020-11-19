المنطقة الصناعية بأبوزنيمة تتأهب لبدء تنفيذ المشروعات الصناعية

عقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اجتماعًا تنسيقيًا، اليوم، بمدينة أبورديس، بحضور وفد مكلف من قبل المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، لمناقشة بدء تنفيذ المشروعات الصناعية بالمنطقة الصناعية بمدينة أبوزنيمة.

واستعرض مدير المنطقة الصناعية، مميزات المنطقة وما تضمه من كنوز محجرية، وحدودها والمشروعات القائمة بها، والمشروعات المقترح تنفيذها، والمرافق وكافة المطالب والاحتياجات للبدء في تطويرها واستغلالها في إقامة المشروعات المختلفة .

وأكد المحافظ، خلال الاجتماع، أهمية المنطقة الصناعية، لكونها أهم المشروعات العملاقة، وقاطرة التنمية الحقيقية بالمحافظة، ومورد هام من موارد الدخل القومي لعائدها الاقتصادي الكبير.

وقال محافظ جنوب سيناء، إن الدولة توليها اهتمامًا خاصًا باعتبارها هدفًا استراتيجيًا لنهضة جنوب سيناء، وطالب "فودة" باستمرار التنسيق بين الوفد ومجموعة العمل، للوقوف على المطالب النهائية قبل العرض على المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، لتنفيذ المشروعات المطلوبة في أقصى سرعة.

على جانب أخر، أكد الوفد أهمية التنسيق وتكرار اللقاءات، تمهيدًا لعرض تقرير نهائي مفصل يضم كافة الاحتياجات، وترجمتها في صورة اعتمادات مالية، للبدء الفوري في المشروعات المطلوبة، في ظل توافر عدد من المستثمرين مستعدين للاستثمار الفوري بالمنطقة.

حضر الاجتماع المهندسة إيناس سمير، نائب المحافظ ، واللواء جمال عبد الرشيد، سكرتير عام المحافظة، واللواء هارون حسن، نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء سيد بوص، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتعدين واستغلال المحاجر التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، واللواء حسام حنفي مستشار رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، واللواء محمود عيسى، مفوض المحافظ للمشروعات والتخطيط، واللواء خميس شعلة، رئيس المنطقة الصناعية بأبوزنيمة، ومبروك الغمريني، رئيس مدينة أبورديس، ومحمد حسن رئيس مدينة أبوزنيمة .