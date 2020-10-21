دعاية انتخابية في المقابر تثير جدلاً بالمنوفية.. "الميت ملوش صوت"

أثارت ملصقات دعاية انتخابية للمرشح المستقل عن دائرة تلا والشهداء، في محافظة المنوفية، الكاتب الصحفي ولاء الشيخ، على جدران المقابر في قرية "كفر حمام"، بدائرة المركز، حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلق أحد مستخدمي "فيسبوك" على صورة تداولها عدد من النشطاء، تظهر وضع ملصقات انتخابية على جدران المقابر، متسائلاً: "هي الدعاية في المقابر لزمتها أيه؟"، بينما قال آخر مازحاً: "الميت ملوش صوت يا جدعان".

من جانبه، قال "الشيخ"، في تصريحات لـ"الوطن"، أنه ليس لديه علم بوضع ملصقات دعاية له على مقابر القرية، وقال: "حذرت الشباب من لصق أي صور دعائية على جدران أي منشأة حكومية"، مشيراً إلى أنه فوجئ ببعض شباب حملته الانتخابية يلصقون صوراً له على جدار أحد المساجد بالقرية.

وأضاف المرشح المستقل أن صور الدعايةالانتخابية الملصقة على جدران المقابر، مواجهة لأحد الشوارع الرئيسية في القرية، وكرر تأكيده على أنه لم يكن يعلم بالواقعة، ولم يتخيل أن يقوم أحد الشباب في الحملة بالقيام بلصق صوره على المقابر.

وتابع أن معارضين له هم من قاموا بالتشهير به، بقصد تصيد الأخطاء التي وقع فيها الشباب، ونشرها علي مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكداً أنه لا يعتمد في الدعاية الانتخابية سوى على تواجده على أرض الواقع، ولقاءات المواطنين، وكسب ثقتهم من خلال الأفعال وليس الأقوال، على حد تعبيره.

وشملت قوائم المرشحين في دائرة تلا والشهداء كلا من، إبراهيم يحيي خليف عضو مجلس النواب الحالي رمز الكتاب عن حزب مستقبل وطن، وكريم طلعت السادات رمز القلم عن حزب مستقبل وطن، وعبد الحفيظ ذكي عبد الحفيظ رمز الأسد، ومنتصر محمد عبد الخالق رمز الحصان، وعلاء حسين عبد الواحد رمز المدفع، ومحمد شوقي الصياد رمز الصقر، ولاء سليمان الشيخ رمز التمساح، وحمدي عبد الله عبد الحفيظ رمز الفيل، وايهاب محمد علم الدين رمز الكف.

كما شملت قائمة كشوفات الناخبين، حسام الدين حسان عبد الحليم رمز جرار زراعي عن حزب حماة الوطن، ومجدي حافظ موسي رقم رمز طائرة هليكوبتر، ووائل شاهين ابو زيد رمز الديك، ومديح فريد بقوش رمز الاتوبيس، وعبد الحميد الشيخ عضو مجلس النواب الحالي رمز سماعة الطبيب، ومحمد عبد الغني ابو احمد رمز السفينة، ومحمد محمد شرشر رمز الشمعة، وعبد المجيد راضي رمز دراجة نارية عن حزب الوفد الجديد، وعاطف كمال مرعي رمز ساعة اليد، وأحمد ابو بكر رمز نجفة .

وتشمل القائمة أيضا، أمير السعدني رمز المنشار، ونشأت السيد بريشة رمز السيف مرشحا عن حزب المؤتمر، وإيهاب ابوزيد عبدالباري رمز المكتب، ومحمد صلاح عبدالواحد رمز حقيبة اليد، وشادي السيد إبراهيم رمز بندقية الصيد، ومحمد عباس الجندي رمز الهدهد، وميخائيل فتحي رمز غصن الزيتون، وخالد فتوح الغباشي رمز العقرب ومحمد صلاح محمد رمز رأس حورس، وعلي حمدان حميدة العربي عن خزب المحافظين، وباسم عبدالمحسن خميس .