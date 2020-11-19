الحرارة تصل إلى 8 درجات.. أكثر 5 مناطق برودة غدا في مصر

على الرغم من أننا يفصلنا عن فصل الشتاء أكثر من شهر، إلا أن موجة من اضطرابات الطقس تمر بها البلاد خلال الفترات الماضية، ووفق توقعات خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فمن المتوقع أن تشهد بداية من الغد طقسا سيئًا، يصحبه سقوط أمطار رعدية على عدد من المدن الساحلية.

وبعض المدن تعاني من الطقس السيئ أكثر من غيرها وفقًا لآخر بيان لهيئة الأرصاد، وترصد "الوطن" في التقرير التالي أبرز المدن المصرية التي تنخفض بها درجات الحرارة.

سانت كاترين

تنخفض درجة الحرارة في مدينة سانت كاترين، وتصل درجة الحرارة العظمي فيها إلى 18 درجة، بينما تصل الصغرى ليلا إلى 8 درجات، لذا فهي أكثر المناطق برودة في البلاد غدًا الجمعة.

مدينة نخل

تأتي في المرتبة الثانية للمناطق الأكثر برودة في جمهورية مصر العربية مدينة نخل بسيناء، حيث تصل درجة الحرارة العظمى بها خلال النهار لـ 23، وهو ما يعنيأان الطقس يكون معتدلا خلال ساعات النهار، بينما تنخفض درجات الحرارة ليلا لتصل إلى 9 درجات.

سيوة

تكون درجات الحرارة بها خلال النهار 24، وهو ما يعني طقسا معتدلا، بينما تصل درجة الحرارة إلى 11 ليلا.

أسيوط

وتأتي في المرتبة الرابعة مدينة أسيوط، حيث تصل درجة الحرارة بها خلال النهار إلى 24 درجة، بينما تنخفض ليلا لتصل إلى 13 وهو يعني طقس بارد.

الوادي الجديد

تنخفض درجة الحرارة ليلا لتصل إلى نفس معدل سيوة وهو 13، بينما تكون درجة الحرارة نهارا 26 وهو ما يعني طقس معتدل.

خريطة الأمطار غدًا

ومن المتوقع أن تشهد البلاد تكوّن الشبورة المائية صباحًا على مناطق من القاهرة والوجه البحري، كما تتساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة مساءً على بعض المناطق من الوجه البحري، وتكون متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانًا على بعض المناطق من السواحل الشمالية "الإسكندرية - مطروح - رشيد - دمياط - بورسعيد - العريش"، وتكون خفيفة إلى متوسطة 30% تقريبًا على بعض المناطق من جنوب سلاسل البحر الأحمر.

فصل الخريف فصل التقلبات الجوية

ووفقًا لتصريحات دكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإن فصل الخريف يشهد تقلبات مناخية سريعة، وهو أمر طبيعي ومعروف، مضيفًا أن هذه التقلبات تؤدى لتغير الخرائط الجوية أكثر من مرة على مدار اليوم، مما يجعل هيئة الأرصاد تنشر تحديثات لحظية لحالة الطقس على مدار اليوم.