الإسكان تعلن مواعيد قرعة أراضي الاجتماعي: الصعيد في ديسمبر

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالتعاون مع بنك التعمير والإسكان، إجراء القرعة اليدوية للمتقدمين لشراء قطع أراضى الإسكان الاجتماعي، والمطروحة للحجز بالمدن العمرانية الجديدة خلال الفترة من 15 سبتمبر، وحتى 15 من أكتوبر الماضي، وذلك بداية من يوم الأحد الموافق 29 من نوفمبر الجاري وحتى 20 من ديسمبر القادم.

وتقام القرعة العلنية اليدوية بمدن دمياط الجديدة، والفيوم والعاشر من رمضان يوم 29 من نوفمبر الجاري، بإستاد المقاولون العرب. وتقام القرعة بمدن قنا الجديدة و طببة الجديدة، يوم 5 ديسمبر القادم بأجهزة المدن المذكورة، فيما تقام قرعة أسوان الجديدة، وأسيوط الجديدة، وسوهاج الجديدة، وأخميم الجديدة، يوم 12 من ديسمبر القادم بأجهزة المدن، وتجري القرعة على أراضي مدينة السادات يوم 19 من ديسمبر القادم، وجاءت مدينة برج العرب بالإسكندرية في ختام قرعات المدن الجديدة حيث تجرى القرعة يوم 20 من ديسمبر القادم، بنادي الاتحاد السكندري.

وأعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة تفشى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وعلى الحاجزين التواجد بداية من الساعة العاشرة صباحا حتى الثانية عشرة ظهرا، طبقا للأيام المعلنة سلفا والموضحة بكل مدينة وذلك لإجراء تسجيل بيانات المتقدمين، على أن يتم إعلان نتيجة القرعة عبر موقع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

ويتم سداد جدية الحجز بداية من يوم الأحد 10 من يناير القادم وحتى الحادي عشر من فبراير، خلال أيام العمل الرسمية، من الساعة الرابعة وحتى السادسة مساء.

بشرى سارة للمواطنين:

كان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، صرح بأن صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، بدأ فى التعامل على ملفات العملاء المُتقدمين لحجز وحدات الإسكان الاجتماعي بالإعلان العاشر بكل من مدينتي السادات والعاشر من رمضان، في ضوء عدد الوحدات التي تم الانتهاء من تنفيذها.

وزير الإسكان: بدء التعامل على ملفات حاجزى وحدات الإعلان العاشر بالإسكان الاجتماعي بالسادات والعاشر من رمضان

وكان الوزير، أكد أن التعامل على ملفات الإعلان العاشر بالإسكان الإجتماعى قد بدأ بالفعل قبل 6 أشهر من الموعد المحدد له بكراسة الشروط السابق الإعلان عنها، وذلك فى إطار التزام صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري بتوفير الوحدات السكنية للعملاء الراغبين في الحصول على تلك الوحدات، وفي ضوء خطة محددة لتنفيذ وحدات مشروعات الإعلان العاشر لبرنامج الإسكان الاجتماعي في التوقيتات المعتمدة.

وكانت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أكدت أنه تم خلال الأيام السابقة إرسال 2460 ملفا للعملاء المتقدمين على مدينة السادات ضمن الإعلان العاشر في الوحدات التي تبلغ مساحتها 90 مترا مربعا، إلى شركات الاستعلام الميداني، للاستعلام عن بيانات السكن والعمل، كما تم إرسال المقبول منها إلى جهات التمويل المختلفة المتعاملة على المشروع لإجراء الدراسة الائتمانية انتظاراً لتخصيص الوحدة السكنية وإنهاء إجراءات منح التمويل والتعاقد.

الجزار: بدأنا التعامل على ملفات الإعلان العاشر بالإسكان الاجتماعي قبل 6 أشهر من الموعد المحدد بكراسة الشروط

وأشارت إلى أنه تم بالأمس إرسال 5 آلاف ملف للعملاء المتقدمين على مشروع مدينة العاشر من رمضان بالإعلان العاشر للوحدات السكنية مساحة 90 مترا مربعا، لشركات الاستعلام لإجراء الاستعلام الميداني على بيانات السكن وجهة العمل، وفي انتظار ورود تقارير الاستعلام لمراجعتها وإرسال المقبول منها لجهات التمويل لإنهاء إجراءات الدراسة الائتمانية والتخصيص والتعاقد.

وكانت مى عبدالحميد، أكدت أنه سيتم تباعاً خلال الأشهر القليلة القادمة التعامل على باقي ملفات العملاء المتقدمين على الإعلان العاشر وفقًا لجاهزية الوحدات، ويمكن للعميل الإستعلام عن حالة الطلب عن طريق الاتصال بمركز الإتصالات لخدمة عملاء الصندوق على الأرقام الهاتفية ٥٩٩٩ أو ٥٧٧٧ أو ١١٨٨ من أي تليفون محمول، ورقم ٠٩٠٠٧١١١٧ من أي خط أرضي فقط، وذلك من الساعة التاسعة صباحاً وحتى التاسعة مساءً طوال أيام الأسبوع عدا يومي الجمعة والسبت.