فتح باب التقديم لحجز 1011 وحدة سكنية بمساحات مختلفة بـ5 مدن جديدة غدا

تستقبل غدا الأحد، البوابات الإلكترونية لبنك التعمير والإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، راغبي حجز 1011 وحدة سكنية بـ5 مدن جديدة، وهى مدن (القاهرة الجديدة – 6 أكتوبر – العاشر من رمضان – العبور – رشيد الجديدة)، على الموقع الإلكترونى ([http://www.hdb-reservation. com)]www.hdb-reservation.com)

الخاص ببنك التعمير والإسكان، وموقع ([http://www.newcities.gov.eg) ]www.newcities.gov.eg) الخاص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأكد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أن التخصيص بنظام أسبقية الحجز "Online"، على أن يقوم العميل بسداد مبلغ 50 ألف جنيه "مقدم حجز"مع وجود أنظمة سداد ميسرة، مضيفاً أن شروط الطرح وأسلوب الحجز والمواقع والنماذج والمساحات وأسعار الوحدات وأسلوب السداد ستكون متاحة على الموقع الإلكترونى ([http://www.hdb-reservation. com)]www.hdb-reservation.com) الخاص ببنك التعمير والإسكان، وموقع الهيئة [http://www.newcities.gov.eg)) ]www.newcities.gov.eg))، اعتباراً من يوم غدا الأحد .

الجزار: شروط الطرح وأسلوب الحجز والسداد والأسعار والمواقع والنماذج والمساحات متاحة على الموقع الإلكترونى غدا

وأوضح عاصم الجزار، أن وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تولت طرح الـ1011 وحدة سكنية، وهى 447 وحدة سكنية بمساحات تتراوح من (63م2 : 125م2) من حصة الهيئة بمشروعات ("أرابيا"بمدينة القاهرة الجديدة – "الياسمين"بمدينة 6 أكتوبر – "السويفى"بمدينة العاشر من رمضان – "بندر الربيع"بمدينة العبور)، و564 وحدة سكنية بمشروع "الإسكان المتميز"ذى الطابع الساحلي بمدينة رشيد الجديدة بمساحات تتراوح من (90م2 : 93م2).

كان الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أعلن فتح باب الحجز لـ125 ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب لمحدودى ومتوسطي الدخل ب 14 مدينة، وكان الوزير أعلن فتح باب الحجز ل820 وحدة سكنية بأرض مطار إمبابة و 140 وحدة سكنية بمشروع لؤلؤة دمياط الجديدة، لصبح إجمالى عدد الوحدات السكنية المتاحة للحجز بمشروعات وزارة الإسكان 4 مشروعات سكنية تلبي رغبة كافة شرائح المجتمع المصري، وتنفيذا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوفير سكن مناسب لكل المصريين.