انتحار شاب بإلقاء نفسه في النيل بالقناطر الخيرية

تخلص صاحب ورشة ملابس من حياته بإلقاء نفسه من فوق كوبرى على النيل بمنطقة باسوس، على الطريق الدائري بمركز القناطر الخيرية، وأسرعت قوات الإنقاذ النهري إلى المكان، وانتشلت الجثة، ونقلت إلى مستشفى القناطر الخيرية العام، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء فخر العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم أسامة مشهور، رئيس مباحث مركز القناطر الخيرية، يفيد تلقيه بلاغا بإلقاء شخص نفسه "منتحرا" من أعلى كوبري الدائري في النيل، بمنطقة باسوس دائرة المركز.

وانتقل العميدان ياسر منصور، رئيس شرطة المسطحات، ومحمد غيث، مأمور المركز، وقوات الإنقاذ إلى مكان البلاغ، وانتشلت الجثة، وتبين أنها لشاب يدعى "محمد. ر. ب"، 22 عاما، صاحب ورشة ملابس، يرتدي ملابسه كاملة، وتم التعرف عليه من قبل أهليته، ونقلت الجثة لمستشفى القناطر الخيرية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.