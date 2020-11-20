رئيس التحرير

محمود مسلم

حبس سائق تسبب في مصرع طفل بشبرا بسبب السرعة الزائدة

كتب:

حسن صالح
05:25 م | الجمعة 20 نوفمبر 2020
حبس

حبس

أمرت نيابة قسم أول شبرا الخيمة، بإشراف المستشار علي حسن، المحامي العام الأول لنيابات جنوب بنها، بحبس سائق 4 أيام على ذمة التحقيقات، لتسببه في مصرع طفل، صدمه بسيارة ميكروباص كان يقودها بسرعة كبيرة، ما أدى إلى تهشم رأس الطفل.

وصرحت النيابة بدفن جثة الطفل المتوفى، والتحفظ على السيارة المتسببة بالحادث.

وتلقى اللواء فخر الدين العربي إخطارًا من العميد محمد النجار مأمور قسم أول شبرا الخيمة، بوقوع حادث تصادم بمنطقة أم بيومي بدائرة القسم.

بالفحص والانتقال تبين وفاة طفل يدعى "حازم"، يبلغ من العمر 8 سنوات، إثر قيام سائق سيارة ميكروباص بدهسه، أثناء سيره بسرعة زائدة، تم ضبط السائق وأحيل للنيابة العامة التي أصدرت قرارها السابق.

اقرأ المزيد:

حبس 10 أشخاص في فيينا متهمين بالضلوع في هجوم إرهابي

عاجل.. حبس سائق أتوبيس حادث الهرم 4 أيام على ذمة التحقيق

تجديد حبس المتهمة بهتك عرض وقتل الطفلة "سهير" بالمنصورة

إخلاء سبيل متهم في واقعة طفل المرور وتجديد حبس 3 آخرين

تجديد حبس طبيب متهم بـ"هتك عرض" مريضة داخل عيادة خيرية بالزقازيق

تجديد حبس خفير و3 آخرين بقليوب في سرقة 100 ألف جنيه وشيكات بـ7 ملايين

تجديد حبس 3 متهمين بالنصب والاستيلاء على ملايين الجنيهات بالشرقية

حبس متهم بإدارة ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية بالخانكة

تجديد حبس المتهم بقتل مدير مركز شباب بكفر شكر بسبب درس خصوصي

عاجل.. تجديد حبس المتهم باغتصاب ربة منزل وعرضها على الطب الشرعي