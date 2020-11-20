حبس سائق تسبب في مصرع طفل بشبرا بسبب السرعة الزائدة

أمرت نيابة قسم أول شبرا الخيمة، بإشراف المستشار علي حسن، المحامي العام الأول لنيابات جنوب بنها، بحبس سائق 4 أيام على ذمة التحقيقات، لتسببه في مصرع طفل، صدمه بسيارة ميكروباص كان يقودها بسرعة كبيرة، ما أدى إلى تهشم رأس الطفل.

وصرحت النيابة بدفن جثة الطفل المتوفى، والتحفظ على السيارة المتسببة بالحادث.

وتلقى اللواء فخر الدين العربي إخطارًا من العميد محمد النجار مأمور قسم أول شبرا الخيمة، بوقوع حادث تصادم بمنطقة أم بيومي بدائرة القسم.

بالفحص والانتقال تبين وفاة طفل يدعى "حازم"، يبلغ من العمر 8 سنوات، إثر قيام سائق سيارة ميكروباص بدهسه، أثناء سيره بسرعة زائدة، تم ضبط السائق وأحيل للنيابة العامة التي أصدرت قرارها السابق.