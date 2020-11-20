"سعفان": نحصر أعداد الصيادين لدعمهم تنفيذا لتوجيهات الرئيس

قال الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إنه يزور حاليا محافظة البحر الأحمر، وسيجري غدا جولة مع كبار صغار الصيادين، طبقا لمبادرة الرئيس السيسي برعاية صغار الصيادين، لمتابعة الآليات التي تستطيع الوزارة تقديمها في البداية لتسجيل كل الصيادين في المحافظة، والنظر في كل أمور الرعاية الخاصة بهم اجتماعيا وصحيا.

وأضاف "سعفان" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الجمعة في مصر"، المذاع على شاشة قناة "mbc مصر"، أن المشكلات المتعلقة بالصيادين لن يتم حلها إلا بعد حصر عددهم وأعمارهم، لأخذ القرار المناسب لهم، مؤكدا أنه لا يوجد حصر شامل لعددهم، حيث يجري حاليا حصر الأعداد في الإسكندرية منذ أسبوع، بالتنسيق مع الجهات المتخصصة في ذلك.

وأشار إلى أن فئة الصيادين تدخل ضمن فئات العمالة غير المنتظمة، وجاري حصر أعدادهم وبياناتهم حاليا، لافتا إلى أن الرئيس السيسي وجه بصغار الصيادين، نظرا لأنها من الفئات الأولى بالرعاية وتتطلب من جهات ووزارت التكاتف جميعا لوضع الآليات وتنفيذها للرعاية الكاملة لها.

ويبدأ محمد سعفان وزير القوى العاملة جولته غدا السبت، في مدينة الغردقة بلقاء مع الصيادين لبحث مشاكلهم وتوزيع عقود عمل على ذوي الاحتياجات الخاصة، وتسليم شهادة أمان للعمالة غير المنتظمة وتكريم العاملين بأسبوع السلامة والصحة المهنية.

يرافق الوزير خلال جولته، اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر وسعيد عبد الراضي مدير عام مديرية القوى العاملة بالبحر الأحمر، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

وأعلنت جميعة الصيادين بالبحر الأحمر برئاسة غريب صالح عن موعد اجتماع الصيادين مع محمد سعفان وزير القوى العاملة في الساعة التاسعة من صباح غد السبت لبحث المشاكل التي تواجه الصيادين والحلول المتاحة وسبل التغلب على المشاكل ومن جانبه ناشد غريب صالح رئيس جميعة الصيادين الصيادين للحضور غدا.

وأشار سعفان، في تصريحات صحفية، إلى أنه تم صرف 2 مليار و 400 مليون جنيه في المرحلة الأولى للعمالة غير المنتظمة، مشيرا إلى أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وجه بالانتهاء من تدقيق البيانات، لافتا إلى أنه سيتم تحديد موعد صرف منحة بالمرحلة الثانية فور الانتهاء من تدقيق البيانات وعرضها على رئيس الوزراء، موضحا أن الذين استفادوا من المرحلة الأولى مليون و600 ألف عامل، وأنه يتوقع مع إعادة الحصر سيحدث زيادة فى نسبة الأعداد.