"السكك الحديدية": أزمة احتجاجات السائقين انتهت تماما

قال المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكك الحديدية، إن العاملين في مرافق سكك حديد مصر أبطال، معتبرًا أنه "ابنهم" إذ قضى بينهم 33 عاما ويعلم طبيعة عملهم جيدا، مشددًا على أن أزمة احتجاجات السائقين انتهت تماما.

وأضاف "رسلان" في حواره ببرنامج "حقائق وأسرار"، الذي يقدمه الإعلامي مصطفى بكري، عبر قناة "صدى البلد"، أن الإمكانيات المتاحة أمام العاملين بالسكة الحديد كانت بسيطة للغاية قديما، لكن الآن مع التطوير تبدل الحال صحيح، ولكن ظهرت مشكلة قلة أعداد طوائف التشغيل.

وتابع، أن هذا الأمر يرجع إلى أن الهيئة لم تعيِّن دفعات جديدة من فترة طويلة، موجها الشكر لوزير النقل، كامل الوزير، على موافقته مؤخرا، بتعيين 1000 فني جديد، ولكن هناك تناقصا أيضا بعدد السائقين ومشرفي القطارات وغفراء المزلقانات والفنيين وحتى والمهندسين.

وأردف، أن العدد الحالي للعاملين بالسكة الحديد لا يتناسب مع زيادة عدد القطارات وعلميات فتح ورش جديدة تفتح وكل هذا يحتاج إلى مجهود أكبر وعدد أكبر.

وفي سياق متصل أكد رسلان أن الأزمة الأخيرة الخاصة باحتجاجات سائقي القطارات انتهت تماما، وجميع قائدي القطارات والعاملين بهيئة سكك حددي مصر يكنون للشعب المصري عظيم الاحترام والامتنان..

وكانت قد شهدت الأيام الأخيرة، أزمة بتأخير القطارات، نتيجة احتجاج السائقين على قرار الحكم بسجن سائق قطار "النجيلي" 9 سنوات بعد أن تسبب في إصابة 13 راكبا نتيجة إغلاقه جهاز التحكم الألى بجرار قطاره، مما تسبب في ارتباك حركة القطارات على كافة خطوط الجمهورية وتأخيرات وصلت لأكثر من ساعتين في الرحلة الواحدة بعد أن إصرار سائقي القطارات على تشغيل أجهزة التحكم الألى بالجرارات، قبل أن تحل الأزمة الأن وتعود حركة القطارات لطبيعتها.