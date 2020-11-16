بريد الوطن.. صرف صحي وغاز لسكان تقسيم الضباط بحلوان يا محافظ القاهرة

نحن سكان منطقة تقسيم ضباط الشرطة كورنيش النيل المعصرة بحلوان، أمام ترسانة المقاولون العرب، نعانى من عدم إدخال الصرف الصحى والغاز الطبيعى، بالرغم من أن المنطقة مرخصة، ومدفوع مقابل الخدمات للحى، وقدمنا شكاوى للحى أكثر من مرة فأفادوا بأنه تم التواصل مع شركة الصرف، وحتى الآن لم يحدث أى شىء، وما زلنا بدون غاز طبيعى أو صرف صحى، رغم توصيل جميع الخدمات للعشوائيات داخل منطقة المعصرة، وللأسف قام حى المعصرة برصف الحارة البطيئة أمام مدرسة مصر الحرة، ولم يتم تنفيذ مشروع الصرف، الأمر الذى سيؤدى لتكسيره مرة أخرى فى حال إتمام المشروع.. نناشد محافظ القاهرة، التدخل لحل أزمتنا فى أقرب وقت ممكن.

عن الأهالى: هانى حبيب

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