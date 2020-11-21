محافـظ المنوفية يسلم 13 كرسي كهربائي ودراجة بخارية لذوي الهمم 

سلم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم، بمكتبه بالديوان العام 13 كرسي كهربائي ودراجة بخارية "تروسيكل" لعدد من المواطنين من ذوي الهمم بنطاق المحافظة وذلك مراعاة لظروفهم الصحية ومساعداتهم على سهولة الحركة لممارسة حياتهم بشكل طبيعي.

جاء ذلك بحضور نائبه محمد موسي واللواء علاء رشاد السكرتير العام للمحافظة ومدير مديرية التضامن الاجتماعي وعدد من رجال الأعمال ومديري الجمعيات بالمنوفية.

وأعرب المواطنون عن سعادتهم علي تلك اللمسة الإنسانية من محافظ المنوفية وحرصه وهتمامه على إستعادة حياتهم اليومية ورفع جزء من المعاناة عن ذويهم.

ومن جهته، قال محافظ المنوفية: "إننا مستمرون في دعم ذوي الهمم والحالات الإنسانية بنطاق المحافظة"، مشيراً إلى أنَّه تمّ عقد أكثر من لقاء لبحث تلك الحالات وتقديم كل أوجه الدعم لهم والعمل علي دمجهم باعتبارهم جزءاً لا يتجزأ من المجتمع

كما أشاد محافظ المنوفية، بدور رجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني بالمساهمة في تلك المساعدات وقدم الشكر لكل من أسهم في أعمال الخير، مشيراً بأهمية التواصل الدائم مع المواطنين لتأكّيد مبدأ التكافل الاجتماعي ودعم العلاقات الإنسانية لاستقرار المجتمع.