وصول أكبر قافلة للمساعدات الإنسانية من "تحيا مصر" إلى الدقهلية

وصلت أكبر قافلة للمساعدات الانسانية لدعم الأسر الأولى بالرعاية إلي محافظة الدقهلية، اليوم، في إطار المبادرات الإنسانية والاجتماعية والصحية للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية وبمساهمات صندوق تحيا مصر.

ووجه الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بسرعة توزيع قافلة مساعدات "بالهنا والشفا" والتي تسلمتها محافظة الدقهلية، اليوم السبت، مساهمة من صندوق تحيا مصر لدعم ومساندة الأسر الأولى بالرعاية على مستوى المراكز والمدن والقرى بنطاق محافظة الدقهلية، والتي تشمل 30 ألف شنطة وجبات غذائية و7980 شنطة فراخ مجمدة، و17 ألف كرتونه مواد غذائية، 6500 بطانية،

وكلف المحافظ كل من الدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتورة هدى بلاط مدير عام التنمية البشرية بالمحافظة ،للتنسيق مع جمعيات "الأورمان، ومصر الخير، والجمعية الشرعية "لتقوم بتوزيع كافة مساعدات" بالهنا والشفا" على باقي الجمعيات الأهلية المنتشرة فى ربوع المحافظة، لوصول تلك المساعدات الى جميع الأسر الأولى بالرعاية، مشيرا إلى ضرورة الانتهاء من توزيع كل المساعدات خلال أسبوع على الأكثر مؤكدا عدم تحميل المستفيدين أي مصروفات نقل المساعدات ووصولها لهم مجانا.

وثمن مساهمات صندوق تحيا مصر برعاية رئيس الجمهورية والذى يحرص دائما على إطلاق برامج الحماية الاجتماعية، لكل فئات المجتمع المصري، وخاصة تلك التى تستهدف الأسر الأولى بالرعاية وتوفير حياة كريمة لهم.

وفي ذات السياق، وبمساهمات صندوق تحيا مصر، تسلمت محافظة الدقهلية 10 ماكينات للغسيل الكلوي و55 كرسي غسيل كلوى وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "كلنا جنبك" لرعاية مرضى الفشل الكلوى والتي دشنها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وقال الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إن نصيب مستشفى المنصورة العام الجديد 20 كرسيا و2 ماكينة غسيل كلوي، ومستشفى منية النصر 15 كرسيا و8 ماكينات غسيل، ومستشفى دكرنس العام 10 كراسي، مستشفى المنزلة المركزي 10 كراسي.

حضر توزيع المساعدات كل من الدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية وخالد البهنساوى ممثلا عن صندوق تحيا مصر، والدكتورة هدى بلاط مدير عام التنمية البشرية بديوان عام المحافظة، وممثلي جمعية الأورمان، وفريق العمل بها، وممثلي جمعيتي مصر الخير، والجمعية الشرعية بالدقهلية.