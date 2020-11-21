مصدر بـ"التعليم العالي": تحديد موعد انتخابات اتحادات الطلاب الأسبوع الجاري

كشف مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن أن تحديد موعد إجراء انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات المصرية الحكومية والخاصة، هو قرار وزير التعليم العالي، وسيصدره بعد انتهاء المجلس من إقرار الضوابط والقواعد التي تجرى عليها الانتخابات.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن من المقرر أن يصدر الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارا بانطلاق انتخابات الاتحادات الطلابية للجامعات، قبل نهاية الأسبوع الجاري، مؤكداً أنه سيجري تنفيذها خلال الفصل الدراسي الأول وفقاً للائحة الطلابية.

وعقد المجلس الأعلى للجامعات، اجتماعه الشهري، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، وحضور الدكتور محمد لطيف أمين المجلس ورؤساء الجامعات.

وأكد وزير التعليم العالي، ضرورة أهمية انتظام الدراسة والاستعداد لامتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول، وفق منظومة التعليم الهجين التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات، مع استمرار تنفيذ الاجراءات الاحترازية والوقائية بجميع الجامعات وفق الإجراءات التي أقرها المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.

وأكد عبدالغفار، أهمية متابعة رؤساء الجامعات بشكل مباشر لجاهزية المستشفيات الجامعية، وتوافر المخزونات الاستراتيجية من الأدوية الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا، وكذلك الواقيات الشخصية لجميع الفرق لطبية والعاملين في المستشفيات الجامعية، مشددا على أهمية الجاهزية الكاملة لجميع المستشفيات الجامعية للتعامل مع جميع السيناريوهات المحتملة للتعامل مع الانتشار الوبائي لفيروس الكورونا المستجد.

ووافق المجلس على إلغاء إجازات التفرغ الدراسي للأطباء العاملين بوزارة الصحة والسكان، المسجلين لدرجتي الماجستير والدكتوراه بكليات الطب في الجامعات المختلفة لمدة 6 أشهر، وذلك لإتاحة الفرصة لهم للقيام بدورهم في مستشفيات وزارة الصحة خلال الفترة الحالية، وذلك لهذا العام فقط، كما افق المجلس على عقد ندوات توعية عن اليوم العالمي لمكافحة الفساد وذلك لرفع الوعي بمخاطر الفساد.