فتح باب التقدم لحجز 1011 وحدة سكنية بمساحات مختلفة بـ5 مدن جديدة

استقبلت المواقع الإلكترونية لبنك التعمير والإسكان، وهيئة المجتمعات والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بالأمس، راغبي التقدم لحجز 1011 وحدة سكنية بـ5 مدن جديدة، وهى مدن (القاهرة الجديدة – 6 أكتوبر – العاشر من رمضان – العبور – رشيد الجديدة)، على الموقع الإلكترونى ([http://www.hdb-reservation. com)]www.hdb-reservation.com) الخاص ببنك التعمير والإسكان، وموقع ([http://www.newcities.gov.eg) ]www.newcities.gov.eg) الخاص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

توقعات إيجابية بإقبال جماهيري على الوحدات السكنية المتاحة

توقعت مصادر مطلعة بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة أن تشهد الوحدات السكنية المتاحة للحجز بمشروعات الإسكان، إقبالا جماهيريا نظرا لموقع الوحدات المميز.

كان الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة أشار إلى أن التخصيص سيتم بنظام أسبقية الحجز "Online"، على أن يقوم العميل بسداد مبلغ 50 ألف جنيه "مقدم حجز"مع وجود أنظمة سداد ميسرة، مضيفاً أن شروط الطرح وأسلوب الحجز والمواقع والنماذج والمساحات وأسعار الوحدات وأسلوب السداد ستكون متاحة على الموقع الإلكترونى ([http://www.hdb-reservation. com)]www.hdb-reservation.com)

الخاص ببنك التعمير والإسكان، وموقع الهيئة [http://www.newcities.gov.eg)) ،]www.newcities.gov.eg))، اعتباراً فجر اليوم .

طرح 564 وحدة سكنية ذى الطابع الساحلي بمدينة رشيد الجديدة

وكان الدكتور عاصم الجزار، أوضح أن وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تولت طرح الـ1011 وحدة سكنية، وهى 447 وحدة سكنية بمساحات تتراوح من (63م2 : 125م2) من حصة الهيئة بمشروعات ("أرابيا"بمدينة القاهرة الجديدة – "الياسمين"بمدينة 6 أكتوبر – "السويفى"بمدينة العاشر من رمضان – "بندر الربيع"بمدينة العبور)، و564 وحدة سكنية بمشروع "الإسكان المتميز"ذى الطابع الساحلي بمدينة رشيد الجديدة بمساحات تتراوح من (90م2 : 93م2).

بدأ التعامل على ملفات العملاء المُتقدمين لحجز وحدات الإسكان الاجتماعي بالإعلان العاشر

وكان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، صرح أن صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، بدأ فى التعامل على ملفات العملاء المُتقدمين لحجز وحدات الإسكان الاجتماعي بالإعلان العاشر بكل من مدينتي السادات والعاشر من رمضان، في ضوء عدد الوحدات التي تم الانتهاء من تنفيذها، مؤكدا أن التعامل على ملفات الإعلان العاشر بالإسكان الاجتماعى قد بدأ بالفعل قبل 6 أشهر من الموعد المحدد له بكراسة الشروط السابق الإعلان عنها، وذلك فى إطار التزام صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري بتوفير الوحدات السكنية للعملاء الراغبين في الحصول على تلك الوحدات، وفي ضوء خطة محددة لتنفيذ وحدات مشروعات الإعلان العاشر لبرنامج الإسكان الاجتماعي في التوقيتات المعتمدة.