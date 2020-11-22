قرية شما بالمنوفية تقيم عزاء لـ"عيسى العليمي" بعد إعدام قاتله

يقيم أهالي قرية شما التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، اليوم الأحد، عزاءً للراحل محمد عيسى العليمي، والمقلب بـ"فتوة الغلابة"، وذلك بعد وفاته بأربعة سنوات، عقب تنفيذ حكم الإعدام في قاتله سامح أبو حريرة فجر أمس السبت، تنفيذًا لحكم محكمة النقض في الواقعة وتأييدها لحكم الإعدام.

وسادت حالة من الفرح والسعادة عقب معرفة أسرة "العليمي" وأهالي قريته بتنفيذ حكم الإعدام في "أبوحريرة"، وتداول الأهالي صورًا للراحل يترحمون عليه ويدعون له، كما قام عدد من الأهالي بالهجوم علي عائلة "أبو حرير".

وقال خالد العليمي شقيق المجني عليه، أنهم علموا بتنفيذ حكم الإعدام في سجن وادي النطرون بعد صلاة الفجر، مضيفًا أن الجميع سعداء بعد معرفتهم بهذا الخبر، وآن الأوان لأخذ عزاء الراحل.

وأضاف "العليمي" في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، "فضل من ربنا تنفيذ الحكم، وربنا مش بيضيع حق حد، وحسيت إن حق أخويا رجع، وهوه ده عدل ربنا، والبلد كلها سعيدة بتنفيذ حكم الإعدام".

وتعود القصة إلى مواجهة "العليمي" لتجار المخدرات بقرية شما التابعة لمركز أشمون، وطردهم من القرية بعد عام 2011، لمنعهم من الإتجار في المواد المخدرة والأسلحة بعد أحداث شغب في القرية وحرق عدد من المنازل وقتل شاب.

وفي نوفمبر 2016، قام المتهم سامح أبو حريرة بمعاونة عدد من أقاربه بقتل الشاب محمد عيسى العليمي، ليلًا، بأحد مداخل القرية بعد قيادته عشرات المظاهرات بقرية شما، والقرى المجاورة لمنع عودة أفراد العائلة للقرية من جديد.