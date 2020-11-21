لاستجابته لهم.. "بوكيه ورد" لمحافظ المنوفية من مواطني شارع عاطف السادات

قدم عدد من مواطني شارع عاطف السادات بحي غرب شبين الكوم "بوكيه ورد" للواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، تقديراً لجهوده المبذولة ولإستجابته السريعة لإزالة نواتج الهدم بجوار مسجد الري بشارع عاطف السادات بشبين الكوم والتي ظلت متراكمة لفترة طويلة.

وأعرب محافظ المنوفية عن سعادته بهذه اللفتة الطيبة مقدما الشكر لأهالي شارع عاطف السادات، مؤكداً أن العمل مستمر على قدم وساق بنطاق المحافظة من خلال الحملات المكثفة لرفع تراكمات القمامة للانتهاء من كافة بؤر القمامة ونواتج الهدم بنطاق المحافظة، مؤكدا تجميل الشارع من خلال زراعة الاعمدة الديكورية وعمل البلدورات، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية ووحدة التدخل السريع بهدف الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ومنذ قدوم محافظ المنوفية بذل الكثير من الجهد بهدف الارتقاء بمنظومة النظافة وتحسين المظهر الحضاري، حيث أنشأ وحدة التدخل السريع للتعامل الفوري مع تجمعات القمامة ونواتج الهدم.