شاب يعترض سيارة مرشح لمجلس النواب مشهرا "سكينا" في المنوفية

اعترض أحد شباب قرية الخطاطبة بمركز السادات، سيارة عادل طلبه المرشح المستقل عن دائرة "منوف - سرس الليان - السادات"، مشهرا سكينا في وجه السائق في محاولة لابتزازه، حيث حرر السائق محضرا بالواقعة، وتم ضبط الشاب بمعرفة قوة من مركز الشرطة.

وقال المرشح عادل طلبه، "بخصوص أحد الأشخاص الذي يدعي أنني تسببت في حبس شاب من الخطاطبه هذا غير صحيح، وما حدث أن هذا الشاب اعترض سيارتي وأشهر سكينه في وجه السائق، مهددا له استكمالا لمحاوله ابتزاز ممنهجه، إلا أن السائق توجه لقسم الشرطة شاكيا هذا الشخص للحصول على حقه".

وأضاف "طلبه"، "وعندما علمت بالأمر رفضت هذا الموقف وأرسلت المحامي للتصالح، وإخلاء سبيل المتهم فورا، متابعا "لن نتسبب في إيذاء أحد ولن ننساق لأي محاولة ابتزاز من قبل أي شخص، ونرجو عدم الانسياق وراء الشائعات ونشكر ونقدر الجميع".

وعلى صعيد متصل، أعلن عدد من أعضاء مجلس إدارة مركز شباب شبرا بلولة، بمنوف تقديم استقالتهم، رفضا لوجود أيمن معاذ عضو مجلس النواب والمرشح الحالي عن دائرة "منوف - سرس الليان - السادات"، نهائي دورة كرة القدم بمركز الشباب.

ونشرت الصفحة الرسمية لمركز شباب شبرا بلوله، منشورا على صفحتها على فيس بوك، توضح فيه تقديم اثنين من أعضاء مجلس الإدارة باستقالتهم اعتراضاً على تواجد عضو مجلس النواب في المباراة النهائية للدورة التي نظمها المركز.