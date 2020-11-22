رئيس التحرير

محمود مسلم

تطعيم 489 ألف طفل ضد الطفيليات المعوية والديدان ببني سويف

كتب:

عمرو رجب
09:53 ص | الأحد 22 نوفمبر 2020
مديرية الصحة في بني سويف

مديرية الصحة في بني سويف

أعلن الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، تطعيم قرابة 489 ألف طفل في مرحلة رياض الأطفال والابتدائي، ضد الديدان الطفيليات المعوية، من أجل خفض معدل انتشارها بين الأطفال.

وقال وكيل وزارة الصحة، إن الحملة القومية للتطعيم ضد الديدان والطفيليات المعوية أُطلقت في 8 نوفمبر، واستهدفت التلاميذ من سن 4 سنوات إلى 12سنة، لتشمل تلاميذالمرحلة الابتدائية ورياض الاطفال، والذين يبلغ عددهم 482 ألف بـ767 مدرسة حكومية و550 حضانة.

وأضاف، أنه تم تجريع 489 ألف و621 طفلًا، بنسبة 101.5% مع نهاية الحملة التي كان من المستهدف لها 442 ألف طفل.

وعرض الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزاره الصحة التقرير الختامي الخاص بالحملة على الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مؤكدًا أهمية تطعيم الأطفال في مرحلة مبكرة من أعمارهم، وذلك ضمن الجدول الزمني المُحدد، واستكمال كافة التطعيمات لكي تحقق الغرض منها.

 

اقرأ المزيد:

محافظ بني سويف يوجه بتسريع أعمال تطوير مستشفى الصدر

محافظ بني سويف يستقبل أكبر قافلة للمساعدات الإنسانية من "تحيا مصر"

وجه بسرعة إنهاء مشروع الصرف لقرية تلت يا محافظ بني سويف

وفاة مديرة مدرسة لغات في بني سويف بفيروس كورونا

محافظ بني سويف: الانتهاء من الاستعدادات لجولة الإعادة بانتخابات النواب

حزن في عزبة بلبل بعد وفاة شقيقتين في عقار بني سويف المنهار