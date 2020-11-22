جامعة بنها تشارك في مسابقة التراث وطريق الحرير بكازاخستان

شاركت جامعة بنها، برعاية الدكتور جمال السعيد، في مسابقة "التراث وطريق الحريق"، التي أقيمت على هامش فعاليات اجتماعات تحالف جامعات طريق الحرير بجامعة نزارباييف بدولة كازاخستان، من خلال تطبيق "زووم".

ومن جانبه، أشار الدكتور ناصر الجيزاوي، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، إلى أن جامعة بنها هي الجامعة الأفريقية الوحيدة التي شاركت في هذه المسابقة من خلال الطالب مصطفى أيمن مصطفى بقسم اللغة الصينية بكلية الآداب بفيديو من تصميمه بعنوان "من صناعة الحرير إلى صناعة التاريخ"، والذي استعرض فيه تاريخ العلاقات المصرية الصينية واشتراك جامعة بنها في المكتب التنفيذي لطريق الحرير منذ عام 2015، لتصبح أول جامعة في الشرق الأوسط ضمن تشكيل المكتب التنفيذي للتحالف.

يُذكر أن تحالف جامعات دول طريق الحرير يضم أكثر من مائة جامعة في أكثر من 60 دولة في قارات آسيا وأوروبا وأفريقيا، وتمثل اقتصادياتها نحو 30% من الاقتصاد العالمي، ما يُعد إنجازًا مهمًا، ويؤكد التزامًا أكاديميًا بين جامعات هذه الدول بالتعاون الأكاديمي والعلمي المشترك للتبادل الثقافي، وأن تعمل هذه الجامعات على تعزيز الصداقة وأواصر التفاهم بين طلابها وأساتذتها.

وفي وقت سابق نظم نادي ريادة الأعمال "E-CLUB" بجامعة بنها، بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي، وعلى مدار ثلاثة أيام، منحة مجانية للبرنامج التدريبي "كتابة خطة العمل للمشروعات الناشئة".

جاء ذلك برعاية الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور جمال سوسة المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وقام بالتدريب كل من الدكتور محمود عبدالرحمن كامل مدرس إدارة الأعمال بكلية التجارة جامعة بنها ومدرب وطني معتمد لبرنامج "SIYB"، والدكتور سامح محمد سعيد مدرس إدارة الأعمال بكلية التجارة جامعة بنها ومدرب وطني معتمد لبرنامج "SIYB".

وتأتي الدورة احتفالًا بالأسبوع العالمي لريادة الأعمال "GEW" لنشر ثقافة ريادة الأعمال والتعريف بوجود فرص أخرى للعمل متاحة غير المتعارف عليها، بحيث يكون خريجو الجامعة جزءً من إيجاد بيئة جديدة للأعمال في مصر وتوفير فرص العمل بالإضافة إلى تعزيز نشر ثقافة العمل الحر.