محافظ القليوبية يشهد انطلاق مبادرة "مصر الجميلة" بشبرا الخيمة

أكد محافظ القليوبية، اللواء عبد الحميد الهجان، على الدور الهام والحيوي للنشء والشباب في تسخير كافة إمكانياتهم لخدمه المجتمع المحيط بهم، إيماناً بدروهم في عملية البناء والتنمية، التىي يشهدها الوطن تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

جاء ذلك خلال مشاركة محافظ القليوبية في انطلاق مبادرة "مصر الجميلة"، اليوم السبت، والتي يجرى تنفيذها من قبل مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، برعاية وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، ووزيرة البيئة، الدكتورة ياسمين فؤاد، بمشاركة 100 شاب وفتاة من الجواله ومتطوعي مراكز شباب المحافظة، بالتعاون مع حي شرق شبرا الخيمة.

وشارك المحافظ في فعاليات الحملة، حيث قام بغرس شجرة أمام نادي "15 مايو" بشبرا الخيمة، مثمناً تلك المبادرات، ومؤكداً على أهميتها في تشجيع وتوعية الشباب بأهمية المشاركة المجتمعية للحفاظ على البيئة، والتوعية بالنظافة بصفة عامة، ودورها في الحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

كما تهدف المبادرة إلى تنفيذ حملة خدمة عامة في مجالات التشجير والنظافة ورفع المخلفات، وتحويل الأماكن المهجورة إلى حدائق وأماكن أكثر جمالاً.

وأكد وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، الدكتور محمود الصبروط، أن المبادرة تاتي حرصاً من الوزارة على الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، بشكل مختلف ومميز، بهدف غرس الانتماء للوطن، وإحياءً لذكرى الانتصارات، بتحقيق إنجازات على أرض الواقع.