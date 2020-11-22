افتتاح فصلين جديدين للتمريض بمطوبس وإنشاء وحدة للغسيل الكلوي

افتتح جمال فهمي محمد عيد، رئيس مركز ومدينة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، فصلين جديدين للتمريض بنين، وبنات بمستشفى مطوبس المركزي يسع فصل البنين لـ 21 طالباً، ويسع الفصل البنات لـ 31 طالبة بالجهود الذاتية، وسيتم بناء دور أعلى المغسلة والمطبخ على مساحة 300 متراً، كما تابع رئيس مركز ومدينة مطوبس، تسليم 4 ماكينات غسيل كلوي بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، لرفع كفاءة خدمة وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى مطوبس المركزي.

ووفق بيان للمحافظة، فإن محافظ الأقليم، أكد أن الدولة تعمل جاهدة على تطوير منظومة الصحة، ومد المستشفيات بالأجهزة المتعددة، مشيداً بصندوق تحيا مصر لدعمه المستشفيات بأجهزة طبية، لعلاج المرضى، مشيراً إلى المحافظة تعمل إنشاء وفتح فصول جديدة للتمريض، لتخريج أعداد جديدة من أطقم التمريض للقضاء على أي عجز في المستشفيات، مشيراً إلى أنه جاري إنشاء وحدة جديدة للغسيل الكلوي بمستشفى مطوبس سيتم افتتاحها خلال أيام لمنع قائمة الانتظار.

وأمس، دعم صندوق تحيا مصر، بعض أقسام الكلى بمستشفيات كفر الشيخ، بـ15 ماكينة للغسيل الكلوي، و10 أسرة وذلك ذلك فى ضوء تدشين "مبادرة كلنا جنبك " والتى وصلت اليوم السبت، الى كفر الشيخ، وكان فى استقبالهم جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ و تستمر المبادرة لمدة شهر.

وقالت الدكتورة سوسن سلام وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، إن المديرية تسلمت 15ماكينة للغسيل الكلوي و10 أسرة للمرضى وتم إعداد خطة لتوزيع هذه الماكينات على مراكز الكلى بالمستشفيات الحكومية بالمحافظة، مضيفة أن ذلك في ضوء خطة الوزارة للإهتمام بإحلال وتجديد مراكز الكلى والمبادرة الرئاسية لرعاية مرضى الفشل الكلوي.

وقدمت الدكتورة سوسن، الشكر للقائمين على صندوق تحيا مصر، ولرئيس الجمهوريه الرئيس، عبدالفتاح السيسي، مؤكدة أنه يعمل على الارتقاء بمنظومة الصحة في ظل ظروف صعبة يواجهها العالم إثر جائحة كورونا.

وشهد جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، توزيع كراتين صندوق "تحيا مصر"، والتي سيتم توزيعها من خلال مؤسسات المجتمع المدني على الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر إحتياجاً بنطاق المحافظة، وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري وانطلاقًا من دور صندوق تحيا مصر المتمثل في إقامة مشروعات اجتماعية وتنموية تنهض بكافة القطاعات بالتنسيق مع كافة جهات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني.

وأشار محافظ كفر الشيخ، في بيان له، إلى أن هذه أكبر قافلة انسانية في العالم، وتتنوع المنتجات من "مواد غذائية، دواجن، ملابس، وبطاطين"، بالإضافة إلى عدد من أجهزة الغسيل الكلوي، والأسّرة المخصصة لها، فالقافلة تشمل ما بين رعاية صحية ورعاية اجتماعية، لدعم الأسر الأولي بالرعاية علي مستوي نطاق المحافظة، وذلك بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى، بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

وأكد محافظ كفر الشيخ، علي التنسيق والمتابعة، بسرعة توزيعها من خلال الجهات المعنية بالمحافظة على مدن ومراكز المحافظة سواء من خلال التضامن الاجتماعي وصندوق تحيا مصر، وبإشراف رؤساء مراكز ومدن المحافظة، على الفئات الأكثر وأشد احتياجًا من خلال كشوفات بها الأماكن والأسماء.