غلق 3 كافيهات وضبط أسماك فاسدة بكفر الشيخ 

نفذت الوحدات المحلية بمحافظة كفر الشيخ، حملات مكبرة على الأسواق والمحلات لضمان تطبيقها للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، حيث أُغلقت 3 مقاهي وحُرر 21 محضراً، فضلاً عن ضبط أسماك غير صالحة للاستخدام الآدمي، بمدينتي بلطيم وفوة.

وأكد أحمد السنوسي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، تحقيق الانضباط في القطاع التمويني وإحكام الرقابة على الأسواق والسيطرة على أسعار السلع الغذائية، مشيراً إلى ضبط 145 كيلو من سمك السبيط المجمد مجهول المصدر، حيث تم التحفظ على المضبوطات وحُرر محضر أمن دولة طوارئ.

وأشار رئيس مركز ومدينة بلطيم، إلى تحرير 21 محضرًا متنوعًا في حملة تموينية مكبرة، على المحال التجارية والمخابز ومحال المستلزمات الطبية والخدمات ومحلات بيع اللحوم الطازجة والأسماك والكافيهات، وذلك بواقع 17 محضر أمن دولة طوارئ، و4 محاضر إثبات حالة لعدم ارتداء الكمامات الواقية، وعدم حمل شهادات صحية، وعدم الإعلان عن الأسعار، ولوجود منتجات مجهولة المصدر، وكذكل بسبب عدم النظافة، وحيازة أسماك غير مدون عليها بيانات، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.

فيما أعلنت الوحدة المحلية بمدينة فوة، غلق 3 مقاهي لضبط عدد كبير من الشيش بها، وذلك تنفيذًا لقرار رئيس الوزراء بمنع الشيشة داخل المقاهي، لمنع انتشار فيروس كورونا، بالإضافة إلى التأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وكانت محافظت كفر الشيخ، نبهت على رؤساء المدن والقرى، بسرعة تنفيذ حملات لضبط الأسواق والمرور على المحال والكافيهات وغلق المخالفين لمدة أسبوع فضلاً عن توقيع غرامات.