دراسة لإنشاء مجمع لمهرجانات الخيول والهجن العربية بالشرقية

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن المحافظة تولي اهتماما كبيرا بدعم وتنشيط السياحة في المحافظة من خلال استثمار المقومات السياحية المختلفة وفي مقدمتها رياضة الخيول العربية الأصيلة وسباقات الهجن التي تشتهر بها المحافظة إلى جانب الاهتمام بالحرف والصناعات اليدوية والتراثية باعتبارها إحدى العلامات المميزه لمحافظة الشرقيه، وكان لزاما علي المحافظة تخصيص موقعا لإنشاء مجمع لمهرجانات وسباقات الخيول والهجن ومعارض حرفية مختلفة.

وأوضح المحافظ، ي تصريح له، اليوم، أن تنظيم المهرجانات للخيول العربية والهجن بمثابة توظيف واستثمار لبطولات الخيل والهجن لتنشيط السياحة الرياضية والصحراوية على المستوى المحلي والإقليمي باعتبارها أحد العلامات المميزة لمحافظة الشرقية وتجسيداً وتذكيراً لكل أهل مصر بعراقة وأصالة هذه المحافظة عبر التاريخ.

وفي هذا الإطار كلف محافظ الشرقية، نائبته المهندسة لبنى عبد العزيز، بعقد إجتماع تنسيقي بين ممثلي القبائل العربية ورئيس إتحاد الهجن المصري وإدارة السياحة بالمحافظه لمعاينة مقترحات الأماكن المطلوبة لإنشاء مجمع مهرجانات الخيول والهجن العربية.

وأشارت نائبة المحافظ إلى معاينة قطعة أرض مساحتها مليون متر مربع، شمال غرب مدينة العاشر من رمضان، ومعاينة قطعة أخرى بمساحة مليون و 800 ألف متر مربع جنوب المنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان .

ولفتت إلى أن اللجنة المشكلة من إدارة السياحه بالمحافظة وإتحاد الهجن وجهاز مدينة العاشر من رمضان وممثلي القبائل العربية لمعاينة الموقعين المقترحين، أبدوا موافقتهم علي المقترح الأول بمساحة مليون متر مربع علي أن يتم زيادة الطول بمقدار 200 متر، لإستيفاء المتطلبات الدولية لمثل هذه السباقات، مشيرة إلى أن الشرقية تزخر بالعديد من الأماكن السياحية، فعلى أرضها نحو 120 موقعا أثريًا، بالإضافة إلى الأماكن التاريخية والأثرية والدينية والرياضية والصحراوية، فضلاً عن عدد من المتاحف التاريخية بجانب إشتهارها بتربية الخيول والصقور وإقامة سباقات الخيول والهجن العربية الاصيلة والحرف اليدوية المختلفة، وعلى أرضها سار الأنبياء، وتضم أقدم مسجد بني في مصر، وهو مسجد سادات قريش بمدينة بلبيس، كما أنه تم إدراجها في مسار العائلة المقدسة وفقا لمنظمة اليونيسكو.